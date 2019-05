Snart lukker busruterne: Stor uvished blandt passagerer

Region Midtjylland skal spare 60 millioner kroner på den kollektive trafik. Når juni bliver til juli træder de store besparelser i kraft, og det skaber stor frustration og uvished blandt passagererne.

En af dem, der kan se frem til store udfordringer, er Martin Reiter Edelberg. Han bor i Gedved ved Horsens og arbejder i Skanderborg. På rute 107, som han bruger, er der lige nu 21 afgange om dagen. Lige nu tyder det på, at der til juli kun er fire.

- Jeg ved ikke, om jeg fortsat vil kunne pendle frem og tilbage mellem arbejdet. Jeg må afvente og se, hvordan køreplanerne bliver skruet sammen. Men det tyder på, at det bliver svært for mig at fortsætte med at pendle, siger Martin Reiter Edelberg til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt 21 busruter bliver påvirket af Region Midtjyllands besparelser.

Problemet er imidlertid ikke kun at finde i Gedved. Der er nemlig tale om 21 busruter i Region Midtjylland, der fra juli i år enten forsvinder eller går ned i køretimer.

- Jeg forstår ikke, at vi ikke i et land som Danmark forsøger at vise en vej til, at kollektiv transport bliver et naturligt valg for de fleste danskere i samfundet, siger Martin Reiter Edelberg.

DI: Det koster os penge

Ifølge Dansk Industri vil det få konsekvenser for både samfundsøkonomien og trængslen på vejene, hvis dårligere og mindre pålidelige busser får flere til at vælge den kollektive trafik fra og bilen til.

Trafikken vokser nemlig og bliver værre år for år. Siden 2007 er der kommet over 100.000 flere biler på vejene i Østjylland. Og det koster mange penge for erhvervet.

Ifølge Dansk Industri stiger deres omkostninger med op til 400 millioner kroner om året for hvert år, hvor der ikke gøres noget ved de mange biler på vejene.

- Jo stærkere presset er på vejnettet, jo mere rammer det virksomhederne hver eneste dag. Både i forhold til de medarbejdere, der skal frem og tilbage mellem arbejdet hver dag, men også når varerne skal fragtes frem og tilbage mellem virksomheden, siger branchedirektør i Dansk Industri, Michael Svane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dansk Industri vurderer også, at omkostningerne stiger med op til 400 millioner om året i Østjylland for hvert år, der ikke gøres noget ved de mange biler på vejene. Og her spiller netop den kollektive trafik en nøglerolle.

- Den spiller en rolle i at sikre, at alle ikke tager bilen. Kan vi få nogen til at tage den kollektive trafik, så kan vi også lette presset på vejene, siger Michael Svane.

Region Midt: Ansvaret ligger i København

Når den nye køreplan træder i kraft, vil køretimerne falde fra 130.000 til mellem 45.000. Et fald på 65 procent. I Region Midtjylland mener man, at fingrene skal peges mod Slotsholmen.

- Vores krav om besparelser er faktisk kommet fra et flertal i folketinget, som har sagt, at alle regioner skal spare på den kollektive trafik, siger næstformand i udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Er det ikke lidt nemt for dig og de andre regionspolitikere at pege fingre af dem i København?

- Jeg ved ikke, om det er nemt, for det er jo os, der får tævene. Vi skal gøre det beskidte arbejde. Men beslutningen ligger altså i København, siger Flemming Knudsen.

Besparelserne på busserne blev vedtaget i regionsrådet i september 2018.

