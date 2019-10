Snart halloween: Her er jeres flotte græskar

Donald Trump, Jacob Haugaard og Mickey Mouse. Tre karakterer der næppe har meget til fælles.

Men alle tre har dog det til fælles, at de nu kan ses i lysende græskar rundt i Østjylland, når mørket falder på.

Mandag fortalte vi om 20-årige Emilie Sjølund Christensen, der med sine knive, er virkelig skarp til at skære flotte motiver i græskar. Blot i oktober har hun skåret seks græskar, der alle har taget én til fire timer at lave.

I den forbindelse fik vi også tilsendt en masse billeder af jeres flotte græskar, som I ikke skal snydes for at se og blive inspireret af.

Vi har derfor samlet et udvalg her:

I stedet for at lavet et uhyggeligt græskar, har Mathilde Jensen valgt at portrættere sin hund Luca.

Foto: Privat - Mathilde Jensen

Karl Lykkegaard Jensen arbejder i Fakta og har derfor lavet dette Fakta-græskar på sit arbejde. Mon ikke det tog mere end fem minutter at lave?

Foto: Privat - Karl Lykkegaard Jensen

Måske blev dette græskar lavet en dag med for meget slik eller tømmermænd?

Foto: Privat - Lisa Morris

Som flere af de andre har Kristian Nygaard Rasmussen også tænkt ud af boksen med sit folkevognsgræskar.

Foto: Privat - Kristian Nygaard Rasmussen

Her er et bud på, hvordan græskar også kan have et mere fortryllende udtryk.

Foto: Privat - Cathrin Illum Kronhorst

Sammen med sin datter har Sabrina Haurtiz skåret Mickey og Minnie Mouse ud i et par græskar.

Foto: Privat - Sabrina Hauritz

..

Også filmkarakterer er populære på græskar. Her ses et billede fra 'Blues Brothers'.

Fra filmen 'Blues Brothers'​​​​​ Foto: Privat - Henrik Sørensen

Ligeledes er klovnen fra 'IT'-filmen ikke længere kun på filmlærredet, men også på Simon Frandsens græskar her.

Foto: Privat - Simon Frandsen