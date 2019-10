Snart går ny radiostation i luften i Aarhus

Om tre uger går en helt ny landsdækkende radiokanal i luften. Den skal sende fra Aarhus og kæmpe mod DR og Radio 24syv om lytterne.

Radiostationen Radio4 får hovedsæde ved Banegårdspladsen i Aarhus og håbet er at rykke radioen tættere på lytterne.

- Lytterne kommer til at kunne mærke, at vi er tilstede i hele landet. Vi kommer også til at være i København. De kommer til at mærke, at vi beskæftiger os med historier, der er tætte på danskernes hverdag og liv. Vi tager udgangspunkt i der, hvor de fleste danskere er, siger AnneMarie Dohm, der er direktør for Radio4.

Personlig stemme

Kasper Harboe kommer til at være stemmen, man hører om morgenen, hvis man tænder for Radio4. Han er især kendt for P4-formiddagsprogrammet ’Formiddag på 4’eren’.

Hans vision for morgenprogrammet på Radio4 er klar.

- Vi skal lave noget radio, der interesserer folk. Historier, der handler om det rigtige liv, vi lever, og styrer uden om de mellemregninger, der ofte fylder i mediemøllen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er også vigtigt, at radioværtens personlighed strømmer igennem højtalerne, hvis det skal blive interessant for lytteren.

- Jo mere man er sig selv, desto bedre kan folk mærke, hvem man er. Hvis man kan lide det menneske man lytter til, så er man også interesseret i de historier, der kommer med, siger Kasper Harboe.

Håber på mere lokalt

De aarhusianere TV2 ØSTJYLLAND mødte på gaden torsdag, er spændte på, hvad den nye radiokanal kan bidrage med.

- Jeg håber, at der kommer noget lokalt fra Jylland og måske i højere grad Østjylland også, siger Jesper Vengel.

Poul Thyregod fra Aarhus tror, at det kan blive en fordel, at radiostationen ligger i lokalområdet.

- Jeg tror, at deres profil kan blive anderledes af at ligge her i Aarhus. Tankegangen er anderledes, selvom der ikke er så langt mellem de to landsdele, siger han.

Den nye radiokanal går i luften 1. november og har fået sendetilladelse de kommende otte år. Den skal sende døgnet rundt med en stor andel af nyproduceret indhold.