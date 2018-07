Det vrimler på havnen: Sejlere og arrangører gør klar til VM

90 nationer, 1100 sejlbåde, 1500 deltagere og 400.000 besøgende. VM i sejlsport er en kæmpe begivenhed, og om blot fem dage går det hele løs i Aarhusbugten.

Det er et kæmpe setup og vi involverer alle foreningerne i byen. Klaus Natorp, chef, World Championships Aarhus 2018.

Derfor er der fuld gang i forberedelserne og byen summer efterhånden af skumsprøjt og håb om god vind i sejlene.

- Det er et kæmpe setup og vi involverer alle foreningerne i byen. Samlet er vi på et område på over 125.000 kvadratmeter, så det er kæmpe stort, siger Klaus Natorp, der er chef for arrangementet, som officielt bliver kaldt World Championships Aarhus 2018.

Der bliver puslet med sejl og mast, inden det gør løs i næste uge.

Han fortæller, at arrangørerne er godt med og at alt bliver klar til start.

- Vi er klar med alle bådparkerne og sejlerne begynder at flytte ind. Næste skridt er, at vi bygger op til en maritim folkefest med boder og aktivitetsrum til publikum, siger Klaus Natorp.

Blandt sejlerne er sommerfuglene i maven også begyndt at melde deres ankomst.

Jeg er næsten ked af, at jeg ikke skal være en stor del af det på land. Katja Salskov-Iversen, VM-sejler.

- Jeg regner med at det bliver et kæmpe stort setup. Der foregår en masse ting, og de har lovet, at der skal komme koncerter og fest, så jeg er næsten ked af, at jeg ikke skal være en stor del af det på land. Jeg regner med, at det bliver stort og en folkefest på havnen, siger Katja Salskov-Iversen, der sejler i 49er FX-klassen.

Hun suppleres af makkeren Jena Mai Hansen.

- Det er mega fedt, at det er på hjemmebane i Danmark. Det er fedt at være her og forhåbentligt kommer der mange tilskuere, som har lyst til at heppe og kigge på, siger hun.

Mange nationaliteter

Det er ikke kun de danske sejlere, der gør sig klar på Aarhus Ø. Knap halvdelen af verdens lande er repræsenteret ved mesterskabet, og mange kommer langvejs fra.

De internationale sejlere glæder sig, og bider mærke i den ekstreme varme, som Østjylland er ramt af for tiden.

- Det er meget varmt, det er næsten ligesom i Singapore. Det føles næsten som hjemme, siger sejleren Olivia Chin fra Singapore.

- Det er ret varmt, men når man skal sejle, er det et godt sted, siger Exiquiel Grez fra Chile.

- Jeg synes, at den måde, de har lavet det på, er rigtig god. Vi sejlere nyder det virkelig, siger brasilianske Kahina Kunze.

VM i Aarhus begynder mandag og fortsætter indtil 12. august.