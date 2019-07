Smukt vejrfænomen lyste himlen op - kan først ses igen om flere år

Det er tit en god idé at tage vejrprognoser med et gran salt.

Den var dog god nok. Tirsdag aften kunne mange østjyder se den halve solformørkelse, som meteorologerne havde om ikke lovet, så sagt at der var stor sandsynlighed for.

En halv månedformørkelse lyste aftenhimlen op uden at blive gemt bag skyer.

Læs også Befærdet indfaldsvej skal have ny asfalt: Kan forstyrre din nattesøvn

Den delvise måneformørkelse er et fænomen, hvor op mod 65 procent af Månen bliver dækket af Jordens skygge.

Månen bliver kobberrød

Man kunne måske tro, at Månen ville 'forsvinde', når Jorden skygger for Solens stråler, men lys har den egenskab, at det kan gå om hjørner.

Lyset bliver således afbøjet af Jordens atmosfære, samtidig med at passagen gennem atmosfæren giver lyset den rødlige farve, som vi også oplever ved solopgang og solnedgang.

Læs også Ung mand sigtet for at sætte ild til fodboldspillers lejlighed

Den halve solformørkelse skal have været på sit højeste klokken 23.30 tirsdag aften. Foto: Anne Birgitte

Det kobberrøde lys rammer Månen, som befinder sig i den såkaldte halvskygge, hvilket giver Månen en karakteristisk og spektakulær farve.

Den kobberrøde fuldmåne bliver ofte omtalt som en blodmåne med henvisning til farven.

Må væbne sig med tålmodighed

Et medlem af facebookgruppen "Alt om Aarhus" delte kort før midnat tirsdag et billede af den halve solformørkelse, som den så ud over Smilets By.

Læs også Treårige Emmalina med eget vejskilt: - Sænk farten!

Klokken 23.30 var den delvise formørkelse på sit højeste, hvor 65 procent af Månen var dækket af Jordens halvskygge.

For at måneformørkelsen overhovedet kunne ses fra Danmark, krævede det naturligvis, at der ikke var skyer på himlen til at dække for Månen, og der var man altså heldig flere steder i det østjyske.

Læs også Midttrafik indsætter ekstra koncert- og festivalbusser

Det gælder om væbne sig med tålmodighed, hvis man ikke oplevet den delvise måneformørkelse tirsdag aften.

Den næste delvise måneformørkelse kan nemlig først ses fra Danmark 16. maj 2022, mens vi må vente hele seks år, til 7. september 2025, for at se den næste totale måneformørkelse i Danmark.