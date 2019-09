Smukfest udvider: 70 træer fældes – men skoven lever videre

Ca. 55.000 gæster besøgte hver dag Smukfest i Skanderborg Dyrehave i år, og nu skal der gøres plads til endnu flere.

I dag gik skovarbejderne i gang med at fælde de træer, der skal gøre det muligt at flytte de berømte Bøgescener og dermed give plads til ekstra gæster. Kampestenene der udgør sceneforkanten skal rykkes 45 meter tilbage – og derfor skal der fældes 70 træer i skoven.

Flytningen sker, fordi Smukfest i dag har svært ved at leve op til de allerstørste kunstneres scenekrav. Den mere plads vil give festivalen bedre afviklingsmæssige rammer – men vil også give mere plads til dans og sang foran scenerne.

Smukfest håber på, at man i løbet af tre år kan invitere 7.500 flere gæster ind på pladsen.

Folk der har prøvet at være til koncert her hos os, de ved godt, at der kan være lidt tæt foran Bøgescenen, og det er noget af det, vi arbejder med. Søren Eskildsen, ordførende direktør hos Smukfest

- Den ekstra plads vi skaber, det er mere end det x antal mennesker, vi lukker ind. Folk der har prøvet at være til koncert her hos os, de ved godt, at der kan være lidt tæt foran Bøgescenen, og det er noget af det, vi arbejder med, siger Søren Eskildsen, ordførende direktør hos Smukfest.

120 nye træer skal plantes

For at gøre op for de 70 træer, der må lade livet, skal der plantes 120 nye træer et andet sted i Dyrehaven. Udover det bliver der også plantet træer i Anebjerg uden for byen.

- Vi planter simpelthen en helt ny skov som er dobbelt så stor, som den vi rydder her, siger Inger Astrup, skovfoged i Skanderborg Kommune.

Inger Astrup, skovfoged i Skanderborg Kommune, glæder sig over at kunne plante 120 nye træer i Dyrehaven og Anebjerg uden for byen.

En ting er natur, plads og publikum. Men måske vigtigst af alt, så skal der tages vare på skovens oprindelige indbyggere. Under Bøgescenerne bor nemlig festivalens maskot Walther Skovtrold – og han flytter med:

- Walther flytter selvfølgelig med. Det vil sige, at når vi rykker Walthers bolig herinde i stensætningen, så rykker han selvfølgelig med, fortæller Søren Eskildsen, ordførende direktør hos Smukfest.

Udvidelsen af koncertområdet giver mere plads foran Bøgescenerne, men Smukfest håber også på, at man i løbet af tre år kan invitere 7.500 flere gæster ind på pladsen.