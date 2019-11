Smukfest præsenterer fire nye navne

Sangene All Night Long, Habits, Don't Smile at Me og Higher Love vil med stor sandsynlighed blive sunget til næste år, når Smukfest løber af stablen for 41. gang.

Smukfest har nemlig netop offentliggjort, at de fire musikere bag sangene, optræder til sommer. Der er tale om Lionel Richie, Tove Lo, Khalid og Kygo.

- Det er fire gode og meget forskellige navne, der er stærke på hver sin måde, så vi er meget glade for, at vi kan præsentere de fire musikere, siger Poul Martin Bunde, der er talsmand hos Smukfest, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sange fra fortiden

Det er allerførste gang den tidligere forsanger i The Commodores, Lionel Richie, skal optræde på en dansk festival.

Lionel Richie var i Danmark i 2014, efter at han i 2012 havde lavet en udgave af hittet "Say You, Say Me" sammen med danske Rasmus Seebach.

Det er første gang, Lionel Richie skal spiller på en dansk festival. Foto: Gitte Sofie Hansen - Ritzau / Scanpix

- Vi er slet ikke i tvivl om, at han kan sætte gang i festen i bøgeskoven, siger Poul Martin Bunde, til TV2 ØSTJYLLAND.

De fire musikere er blot en lille forsmag. De er en del af et kæmpestort program, som vi glæder os til at kunne præsentere. Poul Martin Bunde, talsmand, Smukfest

I Smukfests omtale af Lionel Richie bliver der også lagt op til, at festivalens gæster ud over Richies egne "Hello" og "All Night Long" også kan glæde sig til sange som "Easy" og "Three Times a Lady" fra hans tid i The Commodores.

Udsigt til bare bryster

Modsat Lionel Richie vil svenske Tove Lo ikke være en nyhed for det danske festivalpublikum, da hun i sommer optrådte på Northside.

Den 32-årige popsangerinde er med numrene "Habits (Stay High)" og "Talking Body" blevet spillet i radioer verden over.

Svenske Tove Lo åbnede Green Stage torsdag eftermiddag til festivalen Northside i år. Foto: Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

Hun er blevet kaldt "den mest triste pige i Sverige" på grund af de ofte melankolske eller direkte ulykkelige temaer i hendes sange. Samtidig er hun også kendt for et opgør mod en perfekthedskultur.

Det demonstrerer hun blandt andet ofte ved at løfte op i toppen til koncerter - hvilket Northsides gæster fik at se i sommer.

Ud over sine egne numre har Tove Lo også skrevet sange til blandt andet den britiske popstjerne Ellie Goulding, der har nydt godt af Tove Los ord til sangen "Love Me Like You Do".

Teenagefavoritten kommer tilbage

Amerikanske Khalid har i år udgivet sin anden plade, efter at den første, "American Teen", gav ham fem Grammy-nomineringer.

Det blev også bemærket i Danmark, og musikmagasinet Gaffa kårede ham til årets nye udenlandske navn i 2018.

Khalid optrådte på NorthSide i år.

I 2018 spillede Khalid på Roskilde Festival. Foto: Sofie Mathiassen - Ritzau Scanpix

DJ’en, der hurtig steg til tops

Flere vil måske også kende Kygo fra deres spillelister på Spotify, hvor han blev den kunstner, der hurtigst fik en milliard afspilninger på musiktjenesten.

Som DJ er Kygo mere kendt for sine remix af andre numre - herunder har han haft stor succes med at lave sin egen udgave af Whitney Houstons cover af nummeret "Higher Love".

En del af et kæmpe program

Billetterne til Smukfest bliver ofte revet væk på nul komma fem. Hvis man vil sikre sig en billet til sommerens fest i bøgeskoven, er det derfor med at skrive bag øret, at billetsalget snart går i gang.

Og man kan endda også skrive billetten på ønskelisten. Den 3. december bliver partout billetterne nemlig sat til salg. Hvis man er så heldig, at festivalbilletten havner under træet, kan man altså se frem til at høre de fire musikere, og se op til 180 andre optrædende.

- De fire musikere er blot en lille forsmag. De er en del af et kæmpestort program, som vi glæder os til at kunne præsentere, siger Poul Martin Bunde, til TV2 ØSTJYLLAND.

Smukfest forventer, at de har en stor del af programmet på plads til februar, hvor endagsbilletter sættes til salg.

Indtil i dag havde festivalen præsenteret to navne - danske Malurt og Lewis Capaldi fra Skotland.