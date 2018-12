Smukfest offentliggør første navn

I øjeblikket er det ”Love Someone” der storhitter, mens de tidligere har haft succes med blandt andet ”Ordinary Things”.

Lukas Graham bruger meget tid på optræde på udenlandske scener, men til august står de på Bøgescenen i Skanderborg.

- Vi er utroligt stolte af at kunne præsentere Lukas Graham som den eneste danske festival denne sommer. De er topaktuelle med deres nye album, og det er et af de klart største danske navne i øjeblikket, fortæller talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Smukfest har bedt deres gæster om at ønske, hvilken kunstner de helst ser i bøgeskoven anno 2019, og her har Lukas Graham slået konkurrenterne med længder. Også de internationale vel og mærke.

Tirsdag bliver partoutbilletterne så sat til salg, og flere navne vil blive offentliggjort henover det næste stykke tid.

- Vores booking-afdeling arbejder på højtryk lige nu. Vi ligger seks-otte uger senere end mange andre festivaler, siger Poul Martin Bonde.