Smukfest hædrer Sebastian for at minde om fællesskabet

Mange af hans udgivelser har gennem fem årtier virket som at få breve fra en god ven, du ikke vidste, du havde.

Sådan lyder en del af begrundelsen fra legatbestyrelsen bag Smukfest-prisen Polka Verner Legatet, som i år har besluttet at give prisen til Knud Christensen - bedre kendt som sangskriveren og komponisten Sebastian.

- Der er i det hele taget masser af gode grunde til at give ham priser for sit virke, men her i dag får han nu mest af alt vores pris, Polka Verner Legatet, for med sine sange at minde os alle sammen om, at vi vitterligt ikke er alene, lød det fra Søs Egelind, som er medstifter af legatet, ved prisoverrækkelsen.

Da Sebastian gjorde sit indtog på den danske musikscene i 1970'erne, blev han ifølge legatbestyrelsen hurtigt en stemme, som årtiets unge kunne identificere sig med.

Prismodtageren selv tog med glæde og ydmyghed imod prisen. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Det gjaldt også de fem unge mænd, som i 1980 tog initiativ til den allerførste festival i Dyrehaven i Skanderborg.

Hold kæft, hvor er det fedt, det arbejder I laver. Sebastian

- De kunne uden problemer spejle sig i sange som "Du er ikke alene" og "Måske ku' vi". To eksempler på, hvordan sangeren og sangskriveren bag dem altid var på fællesskabets side. Især det fællesskab der vokser frem blandt outsidere, lød det.

Prismodtageren selv tog med glæde og ydmyghed imod prisen.

- Tusind tak til Skanderborg Festival, den smukke af dem alle. Tak for at jeg har måttet komme og spille her en del gange i årenes løb.

- Hold kæft, hvor er det fedt, det arbejder I laver. Jeg kan kun være meget taknemmelig for det hele, for æren og for alt andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Tusind tak, tak, tak, lød det fra Sebastian.

Med prisen følger en pengepræmie på 190.600 kroner.

Skuespillerne Søs Egelind (tv.) og Kirsten Lehfeldt oprettede Polka Verner Legatet i 2002. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

En fast tradition

Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind oprettede Polka Verner Legatet i 2002, hvor de modtog Smukfest-prisen.

En del af pengene, som fulgte med prisen, brugte de på at hylde trommeslageren Finn Grunnet Sørensen, også kendt som Polka Verner.

Festivalen besluttede i samråd med de to kvinder at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition.

Siden har en legatbestyrelse på syv personer hvert år peget på en eller flere prismodtagere.

Sidste år løb sangerinderne Mø og Birthe Kjær med legatet.

