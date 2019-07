Smukfest genopfører den allerførste festival

I år er det 40 år siden, at der for første gang var festival i bøgeskovene ved Skanderborg. Derfor genopførte folkene bag Smukfest lørdag den allerførste festival i noget, de kalder en totalteater-dokumentar-koncert-konstellation.

Konkret betød det, at en gruppe elever fra Oure Højskole genopførte den første festival for det fremmødte publikum i den våde bøgeskov.

Voksede hurtigt

Et af de bands, der spillede på den allerførste festival, der blev afholdt den 5. juni 1980 hed Bocachio. To af de oprindelige medlemmer var lørdag med til hyldest koncerten for den første festival.

- Det er rørende. Man kan slet ikke forstå tiden er gået så hurtigt. Vi er stadig 17 år inde i hovedet og vi har jo spillet musik lige siden, siger J.P. Krog, der var forsanger i bandet Bocachio.

- At sådan en hyggelig amatør-festival kunne blive så stor så hurtigt. Allerede tredje år havde de jo Anne Salomonsen. Det var vildt de voksede så hurtigt. Hatten af for det, fortsætter han.

Der var fin tilslutning til genopførslen af den første Smukfest i 1980 lørdag aften.

Se sig selv på scenen

De to oprindelige bandmedlemmer fik lørdag aften mulighed for at høre eleverne fra Oure Højskole spille rollerne som dem.

- Det er rimelig surrealistisk. Men en genial ide, som man ikke lige havde tænkt på og et underligt påfund, griner Peter Fenger, der var bassist i bandet dengang i 1980.

Du kan opleve hele koncerten i aften kl. 19.50 på TV2 ØSTJYLLANDs kanal.