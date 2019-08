Smukfest fylder 40: Kærligheden overlever alt

Ét band bliver betalt for at spille – resten skal fx tømme toiletspande for at få lov til at optræde. Der er omkring 800 gæster, og festivalen giver et bragende underskud.

Her kunne historien slutte, men en lokal trykker sikrer festival to.

Trykkeren, Søren Bertelsen, har lavet festivalens programmer og plakater – og sagt ja til at blive betalt bagefter.

Istedet for at kræve sine penge, siger han: ”Så må I lave en festival til, så I kan tjene pengene hjem til mig".

Forude venter en helt afgørende tur til England.