Smukfest fylder 40 år: Kaj har været med alle årene

68-årige Kaj Brøgger fra Ry kender Smukfest bedre end de fleste. Han var nemlig med fra starten, da festivalen i Bøgeskoven i Skanderborg løb af stablen for første gang.

Siden da har han været på plads i skoven hvert eneste år, og i år kan han sammen med festivalen fejre 40 års jubilæum.

I dag ser han tilbage på dengang, hvor det hele startede. Der bestod festivalen kun af tre boder og en lille scene.

- Vi startede helt nede på bunden med en lille scene, som blev sat op med en Toyota Corolla, fortæller Kaj Brøgger til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han har ikke tænkt sig at stoppe med at deltage i Smukfest lige foreløbigt.

Jeg stopper ikke før, at jeg ikke kan gå mere. Og når jeg ikke kan gå mere, så har jeg en rollator, så skal de bare jævne bakkerne ud. Så fortsætter jeg til, jeg dør Kaj Brøgger, festivalgænger

- Jeg stopper ikke før, at jeg ikke kan gå mere. Og når jeg ikke kan gå mere, så har jeg en rollator, så skal de bare jævne bakkerne ud. Så fortsætter jeg til, jeg dør, fortæller Kaj Brøgger.

Det er minder og historier som Kaj Brøggers, at Museum Skanderborg søger.

I anledning af Smukfests 40 års jubilæum har Museum Skanderborg nemlig valgt at lave en jubilæumsudstilling hen over forsommeren.

Kaj Brøgger har også valgt at bidrage til Museum Skanderborgs udstilling med et jubilæumsbillede fra Smukfests 20 års jubilæum.

Gamle soveposer søges

Det er blandt andet gamle soveposer, slidte telte og andre minder fra snart 40 år med festival i Skanderborg, som Museum Skanderborg i øjeblikket leder efter til en udstilling.

Museum Skanderborg søger derfor en masse rekvisitter, der kan være med til at fortælle Smukfests historie over 40 år.

De er på jagt efter de oplevelser, erindringer og minder, som Smukfest festivalgængere har haft på Smukfest.

- Hvis de kan huske en oplevelse, så vil vi rigtig gerne høre om den oplevelse. Det kan eksempelvis være, at de så en yndlingskunstner tilbage i 00’erne og købte en nøglering, så kan det være, at vi måske må få nøgleringen, fordi den repræsenterer et dejligt koncertminde, siger museumsinspektør for Museum Skanderborg Charlotte Abildgaard Paulsen.

Smukfests 40 års-jubillæum skal ikke vises på et museum i traditionel forstand. I stedet vil Museum Skanderborg lave udstillingen til et pop-up museum med telte – et fra hvert årti.

Det skal være med til at huske minderne og de gode historier fra de sidste 40 år.

- Museet skal bruge historierne som lydtapet, mens gæsterne ser på de gamle ting fra gemmerne, siger Charlotte Abildgaard Paulsen.