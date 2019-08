Smukfest flirter med tanken om genbrugskrus

Der har manglet en særlig genstand på flere af årets danske festivaler: engangsplastkrus.

Både Tinderbox, Northside, Grøn og Roskilde Festival har erstattet engangskrusene med genbrugskrus i plast, som de har udviklet i samarbejde med Tuborg og miljøorganisationen Plastic Change.

Selv om Smukfest i Skanderborg er Danmarks andenstørste festival, kom den ikke med på projektet.

Det skyldes, at Smukfest får leveret øl fra Royal Unibrew og ikke Tuborg.

- Vi er meget opmærksomme på, hvad der skal ske i fremtiden i forhold til krus og pant. Krus er en af mange ting, som er værd at kigge på i forhold til at lave en festival, siger Poul Martin Bonde, som er talsmand for Smukfest.

Vi er klar på at se, hvad vi kan gøre med vores krus og emballage fremadrettet, og vi er i dialog med vores leverandører. Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest

Efter koncerterne lader mange festglade gæster deres brugte krus ligge. Men Smukfest er klar til at undersøge, hvordan de kan løse overfloden af efterladte engangskrus.

- At erstatte med genbrugsglas er en meget synlig ting, som man nemt kan se, men nogle tvivler på, om det nu er så effektivt. Hvordan er miljøregnskabet på sådan et krus i længden?

- Det ved vi ikke nok om, men vi er klar på at se, hvad vi kan gøre med vores krus og emballage fremadrettet, og vi er i dialog med vores leverandører, fortæller Poul Martin Bonde.

Smukfest vil gerne have mindre plastik - og færre hvepse. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Flamingokasser er forbudt

Smukfest har i år forbudt flamingokasser af hensyn til forurening. Det har været en succes blandt festivalgæsterne, fortæller talsmanden.

Det er dog vigtigt for Smukfest ikke at blive en løftet pegefinger, understreger Poul Martin Bonde, for festivalen i bøgeskoven er også et fristed.

- Vi har en bred målgruppe. Mange unge og også voksne, og der er stor forskel på, hvordan de reagerer og opererer. Så det er ikke vores stil at lave stor kæmpemæssige forbud, hvis ikke vi kan gøre det på en ordentlig måde, siger han.

Hos Plastic Change siger strategisk direktør Anne Aittomaki, at årets udrulning har været en prøve for at se, hvordan genbrugssystemet fungerer i praksis.

- Vi håber, at årets erfaringer vil føre til en "best practice-model", hvor festivaler uanset størrelse og leverandør vil have mulighed for at vælge genbrugskop-modellen som løsning, siger hun.