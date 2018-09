Smagens dag hylder de danske råvarer: - Man er i himmelen

Friske, hjemmedyrkede råvarer fra den Landbrugsbotaniske Have bød kokkene de fremmødte gæster på, da der var Smagens Dag på Det Grønne Museum i Auning.

- De skal smage og udfordres på smagen. Det er helt utroligt den fantasi og kreativitet, kokkene rummer i forhold til at bruge de danske råvarer. På den måde kan vi alle sammen blive inspireret til at tage hjem og prøve det af, siger museumsinspektør på det Grønne Museum, Betina Buhl.

Kokkene var blevet sluppet fri i den Landbrugsbotaniske Have, og det var med stor begejstring.

Det er som at være i himmelen. Gå derud og der er tusind af alt. Det er originale grøntsager. Man får lyst til at være vegetar. Claus Julius Holm, kok og kogebogsforfatter

- Det er som at være i himmelen. Gå derud og der er tusind af alt ting. Det er originale grøntsager. Man får lyst til at være vegetar, fortæller kok og kogebogsforfatter, Claus Julius Holm.

Claus Julius Holm var kok, da der var Smagens Dag på det Grønne Museum i Auning.

Hyld de danske råvarer mere

Han synes, at det er en vigtig dag, og noget man skal holde fast i og gøre flere gange i året.

- Jeg synes, at man skal gøre det oftere i hvert kvartal. Det er vigtigt. Livet bliver langt mere malerisk og smukt, når man får lov til at smage det, siger Claus Julius Holm.

Smagens dag er en dag, der oprindeligt stammer fra Frankrig, hvor kokke ønskede at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed, som skulle gøre skoleeleverne bevidste om landets gode råvarer.

- For at folk bliver klogere på den danske smag, og så er det også et spørgsmål om at rette ryggen og være stolt af, at det vi har den mangfoldighed af råvarer, som vi kan kaste os over, som alt sammen er dyrket og høstet her i Danmark, fortæller Lene Buhl.

Der er ild i jyderne i dag. Claus Julius Holm, kok og kogebogsforfatter

Claus Julius Holm var meget begejstret for dagen, og han synes, at gæsterne tog smagsoplevelserne til sig.

- Der er ild i jyderne i dag, siger han.

