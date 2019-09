Smadrede ruder: Flere biler udsat for tyveri under Silkeborg-kamp

Silkeborgs nederlag til OB i Superligaen mandag aften har været ekstra hård for flere uheldige tilskuere.

For ikke nok med at den dårlige stime i landets bedste fodboldrække fortsætter i Søhøjlandet, så blev der under kampen begået flere indbrud i parkerede biler omkring stadion.

Læs også Internt opgør i kriminelt miljø: 20-årig stukket ned

Det oplyser lokalpolitiet i Silkeborg.

- Vi har fået fire anmeldelser, hvor biler har fået smadret enten side- eller bagrude. Gerningsmanden er sluppet afsted med computere, sportsudstyr og rygsække for mere end 20.000 kroner, siger politikommissær Lasse Ivanøe.

Politiet med opfordring: Lad nu være

Indbruddene omkring Jysk Park blev begået mellem 18.30 og 20.45 mandag aften, og da der ikke er overvågning i området, er der ikke mange spor at gå efter.

Derfor har politiet en klar opfordring til de fodboldfans, der tager bilen til stadion.

- Lad være med at have værdier liggende i bilen. Det kan friste svage sjæle, og vi ved, der er nogle, som går målrettet efter det, lyder det fra Lasse Ivanøe.

Læs også Silkeborg ydmyget i egen hule

Politiet vil nu styrke indsatsen omkring stadion under Silkeborgs hjemmekampe.

- Det bliver vi nødt til. Folk skal kunne parkere og være trygge, når de går til fodbold.

Politiet forventer, at der i løbet af tirsdag vil komme flere anmeldelser af bilindbrud.