Små piger blev krænket og filmet af bekendt

En 59-årig mand fra Østbirk er fredag ved Retten i Horsens idømt tre års fængsel for gennem en årrække at have krænket fire piger seksuelt. Den ene var seks år, da krænkelserne blev indledt.

Anklager Anna Holm Christensen fra Sydøstjyllands Politi oplyser, at den 59-årige valgte at acceptere dommen.

Læs også Cecilie var vidne til højresvingsulykke: Ny løsning skal forhindre uheld

- Derudover blev han varetægtsfængslet efter dommen. Han har ikke været fængslet under sagen, fortæller Anna Holm Christensen.

Krænkelserne begyndte tilbage i 2004 og foregik dels i Østbirk, i et sommerhus ved Ringkøbing Fjord og på en nedlagt flyveplads i Ry.

Kom hyppigt i hans hjem

Manden har under sagen nægtet sig skyldig. Ifølge Horsens Folkeblad har han under sagen fortalt, at pigerne hyppigt kom i hans hjem.

Han har også forklaret, at pigerne selv skulle stå bag, at der blev taget film og billeder af dem, hvor der indgik sexlegetøj, berøring og onani.

Læs også Robbie Williams kommer til Smukfest

Dele af sagen er af hensyn til de forurettede blevet behandlet for lukkede døre. Anna Holm Christensen vil derfor ikke komme nærmere ind på, hvordan overgrebene er forløbet.

Den dømte mand har under sagen været beskyttet af et navneforbud. Det er bortfaldet i forbindelse med dommen. Af hensyn til pigernes anonymitet har Ritzau valgt ikke bringe mandens navn på grund af hans relation til pigerne.