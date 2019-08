To små børn samt far omkommet i trafikulykke

Et færdselsuheld på Silkeborgvej nord for Brædstrup har torsdag eftermiddag kostet flere personer livet.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er tre personer, som er stødt frontalt sammen på Silkeborgvej, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtchefen fortæller, at det er en lastbil og en personbil, der er stødt sammen.

På Twitter skriver Sydøstjyllands Politi, at det er en far, der kørte med sine to børn på et og syv år, da de omkom i ulykken.

Der er nu ryddet op efter uheldet på Silkeborgvej ved Brædstrup og vejen er genåbnet. Vi har identificeret de dræbe som er en 34-årig mand og hans to børn på 1 og 7 år alle fra lokalområdet. De pårørende er underrettet. #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) August 1, 2019

- Vi arbejder fortsat på stedet og er fortsat ved at se, om vi kan identificere de omkomne, så vi kan underrette de pårørende.

På grund af alvorligt færdselsuheld er Silkeborgvej spærret nord for Brædstrup. Der er omkørsel via Burgårdevej fra syd og Sdr. Visssingvej eller Vindingvej fra nord. Redningsmandskab og politi arbejder på stedet. Vis hensyn. #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) August 1, 2019

Færdselsuheldet betyder også, at Silkeborgvej er spærret i begge retninger, mens politiet arbejder på stedet.

- Der er omkørsel via Burgårdevej fra syd og Sdr. Visssingvej eller Vindingvej fra nord, skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

- Der har ikke været nogen trafikale problemer, men der er stadig spærret, mens vi arbejder på stedet, siger vaghtchefen.

Opdateres...