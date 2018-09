Smadrede øl- og vodkaflasker efterlades til små børn i SFO

Kunne du tænke dig, at dit barn mødte ind til glasskår, der er trådt ned i græsset, cigaretpakker og maste Red Bull-dåser, når de går inde på skolens grund?

Nej, vel.

Det kan skolelederen på Højboskolen i Hørning heller ikke. Det er derfor, at han eller en anden fra skolen starter hver morgen med at gå en grundig runde ved skolens udendørs SFO-område.

Det er desværre nødvendigt, da unge vælger at bruge skolens område til at hænge ud. Desværre har de unge mennesker mildest talt ikke gode manerer. De efterlader nemlig ofte smadrede flasker, skodder og slasket McDonald's-indpakning. En enkelt gang er en scooter også blev brændt af på skolens bålsted.

- Vi er helt klart nødt til at bruge noget ekstra tid til at rydde efter dem henover sommeren. Vi har fået sat skraldespande op netop til det formål. Vi starter hver morgen med at tjekke derude, og jeg har hilst på mange forældre, mens jeg har stået der, siger Peder Pedersen, der er skoleleder på Højboskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Thomas Mikkelsen 9-årige søn rydder op på Højboskolen i Hørning. Han kan ikke forstår, hvorfor de unge ikke kan smide tingene i skraldespanden.

Far og søn ryddede selv op

I den forgangne tog en skoleelev og hans far selv affære, da de var ude at gå en tur søndag formiddag. Her blev de mødt af det syn, du kan se på billederne i denne artikel.

'Velkommen til Højboskolen. Stedet hvor vores børn skal i SFO imorgen tidlig. Og åbenbart stedet hvor man stadivæk holder fest lørdag aften!', skriver Thomas Mikkelsen i facebookgruppen 'Borgere i Hørning', og fortsætter:

'Vi tog os den frihed på vores søndagstur, og rydde lidt op efter den forhåbentlige gode fest på en legeplads for børn'.

- Det er ikke et engangstilfælde. Der har været meget polemik i de seneste år. Jeg synes bare, det er underligt, at de ikke rydder op efter sig selv. Det kammer over, når man træder glasskår ned i græsset. Der skal rende små børn rundt næste dag, og det er der, det bliver et problem for mig, siger Thomas Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Søn utryg ved situationen

Ifølge skoleleder Peder Pedersen er det ikke unge fra Hørning, der sviner skolens SFO til.

- Vi kommunikerer både med SSP og politiet. Det, de ved, er, at det er mennesker, der ikke har noget tilhørsforhold til byen eller skolen. Kernen er udenbysunge, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var Thomas Mikkelsens 9-årige søn, der foreslog at han og faren fejede og ryddede op på legepladsen.

- Min søn synes ikke, det var sjovt, og han kunne ikke forstå, hvorfor der sad mennesker der, eller hvorfor de ikke kunne smide tingene i skraldespanden, siger Thomas Mikkelsen.

Thomas Mikkelsens 9-årige foreslog selv, at han og faren fejede og ryddede op på legepladsen.

Unge ikke fra Hørning

Far og skoleleder er enige om, at den uheldige situation skyldes, at de unge tilsyneladende ikke har et sted at være.

- Det er ikke godt for byen eller vores børn, og det er sådan set heller ikke godt for de unge. Det er fordi, de ikke har nogle gode fællesskaber, eller nogle gode interesser, som de kan kanalisere deres energi henimod, siger Peder Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skoleleder og lærere taler med jævne mellerem med de unge mennesker.

- De siger, at de nok skal rydde op. Der har også været episoder, hvor de også sagt nogle knapt så høflige ting til forbipasserende, siger han og fortsætter:

- Jeg er frustreret over, at man som ikke formår at komme i dialog med de her unge mennesker, så de i højere grad er en del af samfundet.

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg fik også 'besøg' i weekenden. Her blev der blandt meget andet smadret en rude.

Rudolf Steiner også ramt

Højboskolen i Hørning var desværre ikke den eneste østjyske skole, der blev ramt af kedelig opførsel i weekenden.

Rudolf Steiner Skolen Skanderborg fik således også besøg af nogle mennesker med en virkelig kedelig opførsel.

Natten til søndag smadrede ubudne gæster en rude, smadrede bænke og smadret potter og efterlod knuste flasker

Her var politiet forbi og optage rapport samt sikre beviser.

Betjemte fra Østjyllands Politi troppede søndag op på Rudolf Steiner Skolen.