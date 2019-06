Små børn med til at skåne miljøet: - Det var forskrækkelige mængder, vi smed ud

Man behøver ikke at være særlig gammel for at kunne hjælpe med at sortere affald.

Det er én af konklusionerne på et projekt, hvor børnehavebørn i Norddjurs Kommune har hjulpet med at sortere skidt fra kanel.

Læs også Tyske rockgiganter kommer til Aarhus

Børnehuset Uglen i Rønde er blandt de institutioner, der har medvirket i projektet, og her har det sat sin spor.

Mærkbar forskel

Plastkrus er således udskiftet med drikkedunke, og at de blå sutter, der skal holde gulvene rene, bliver nu genbrugt.

Det har haft en ganske mærkbar effekt på plastforbruget i børnehuset.

- Det var forskrækkelige mængder, vi smed ud, siger leder for børnehuset Uglen i Rønde, Linda Elkjær.

Læs også Dreng slået bevidstløs i færdselsuheld: Mistanke om spirituskørsel

Der bliver nu affaldssorteret på livet løs i børnehuset Uglen i Rønde.

Frontløbere i at sortere affald

Det er affaldsselskabet RenoDjurs, der stod bag projektet, som i alt seks kommunale institutioner deltog i – og i de øvrige fem institutioner går historien fra Uglen igen.

- I løbet af den periode kunne vi se, at der var noget at hente i forhold til papir og pap og i nogen grad også metal, glas og plastaffald, siger affaldsforebygger hos Renodjurs, Fie Karlsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Butikscenter lå øde hen: Nu er situationen en hel anden

RenoDjurs ser gerne, at alle andre kommunale institutioner på Djursland også begynder at affaldssortere mere.

- Som kommunalejet affaldsselskab vil vi rigtig gerne understøtte, at institutionerne i Syddjurs og Norddjurs kommuner bliver frontløbere, når det gælder affaldssortering.

Hvorfor bruge de klassiske blå sutter én gang, når de kan genbruges?

Kommune bider på

I Syddjurs kommune skal politikerne behandle forslaget fra RenoDjurs på næste byrådsmøde – og i Norddjurs kommune har de allerede godkendt planen.

- Der skal ikke ret meget til, for at vi kan få genereret en masse affald, som kan genbruges fremfor bare at ryge restaffald og blive forbrændt. Jeg synes, det er en rigtig god ting at sætte fokus på, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Norddjurs Kommune, Jens Meilvang (LA), til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er samlet omkring 40 daginstitutioner på Djursland.

Læs også Nu starter sommerferien - stor risiko for køer på vejene