Slut med ulækre toiletter: Nu behøver eleverne ikke holde sig længere

Tis på brættet, brugt toiletpapir på gulvet og stinkende kloaklugt var ofte det, Maja Johanne Bach-Kristensen og Frida Babiani Mikkelsen fra 3.d på Tranbjergskolen blev mødt af, når de skulle bruge skolens toilet.

- Det var ulækkert, når man kom ud på toilettet. Det lugtede meget af tis og lort, og der var tis på brættet. Hvis de er ulækre, har man næsten ikke lyst til at tisse. Så holder man sig til at man kommer hjem, siger Maja Johanne Bach Kristensen.

De ulækre toiletter på Tranbjergskolen blev til sidst så stort et problem, at børnene på skolen helt fravalgte toiletbesøg, i mens de var i skole. Det fik skolebestyrelsen til at gå ind i sagen.

- Der var mange elever, som lod være med at gå på toilettet i løbet af hele skoledagen. Efter renoveringen vil de gerne ud og bruge toiletterne. Det giver de også selv udtryk for, siger skolebestyrelsesmedlem på Tranbjergskolen Heidi Andreasen.

Derfor er Tranbjergskolen i øjeblikket i gang med at renovere de oldnordiske gårdtoiletter og forvandle dem til moderne toiletter.

Nogle toiletter lades i stikken

Tranbjergskolen er langt fra et enkeltstående tilfælde. Det er et stigende problem med ulækre toiletter på skolerne i Aarhus Kommune.

Det har fået kommunen til at investere i toiletterne på de aarhusianske folkeskoler. For det skal være slut med dårlige toiletforhold.

- Børnene skal kunne gå på toilet uden at blive syge af det. Vi ved, at der er børn, der holder sig og det er jo ikke i orden, siger Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Kommune bruger nu 20 millioner kroner til skoletoiletter i kommunen. Hertil kommer næsten 8 millioner, som skolerne selv har øremærket til toiletter.

Men der er ifølge Aarhus Kommune et langt større behov for renovering af toiletter, end der er sat midler til.

- Det er ikke nok. Der er heldigvis gode kræfter, der er optaget af at sætte flere penge af. Det har vi et ansvar for at finde endnu flere penge til, for behovet er endnu større, siger han.

Aarhus Kommune har nu planlagt at renovere 27 ud af 46 folkeskoler i kommunen.

På 10 af skolerne er projekterne afsluttet, og der er i dag renoveret og færdiggjort 81 skoletoiletter. Resten er enten i gang eller planlagt.