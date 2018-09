Slut med at spare på strømmen: Snart kan du oplade mobilen i bussen

Når man sidder i en bus, og telefonen løber tør for strøm, kan man hurtigt blive rastløs. Og hvis mobilen bliver brugt til køb af billetter og til at tjekke rejseplaner, kan det betyde kontrolafgifter eller en misset bus.

Men snart kommer der en ny forsøgsordning, hvor Midttrafik installerer USB-stik i flere af deres busser.

Det betyder, at kunderne ikke behøver at spare på strømmen. Busserne får nemlig strøm, så man kan oplade sin mobil eller tablet.

- Folk tilbringer hele og halve timer i busserne. Vi ved, at man typisk bruger den tid til at arbejde eller surfe på nettet. Tit og ofte vil man vil afholde sig for at spare på strømmen til vigtigere formål, fortæller projektleder hos Midttrafik Mikkel Schou.

Udover arbejde og underholdning i busserne benytter mange af Midttrafiks passagerer selskabets apps til køb af billetter og rejseplaner.

- Vi har gennem de sidste par år lanceret to apps, og en stor del af vores kunder køber billet og penderkort gennem appen. Udover det bruger de Midttrafik live, hvor de orienterer sig om, hvor langt bussen er, fortæller han.

Forsøgsordning

I første omgang er det et forsøg fra Midttrafik, hvor selskabet skal teste, hvordan det fungerer.

- Vi skal først se, om det fungerer, og om kunderne tager det til sig.

Det bliver derfor heller ikke alle Midttrafiks busser, der får strøm endnu.

- Vi starter med at køre forsøget i udvalgte busser i Aarhus by og nogle busser, der kører på længere regionale ruter, siger Mikkel Schou.

Midttrafik skal først have installeret strømmen og stikkene i busserne.Trafikselskabet forventer, at teknikken er klar om en måneds tid.

