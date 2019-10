Slut med plastik: Østjysk start-up opfinder bionedbrydelig indpakning

Frustrationen over at se grøntsager og frugter – selv de økologiske – indpakket i plast, var drivkraften da Isabel Alvarez-Martos og studiekammeraterne Deby Fapyane, Parun Sihombing og Serena Leka besluttede at arbejde med ideen om at erstatte det fleksible plast med noget mere miljøvenligt.

I første omgang som en del af studieudfordringen DEANs Challenge på Aarhus Universitet i 2017, hvor ideen vandt førstepladsen i Klima/Energi-kategorien.

Cellugy er startet af unge studerende fra det aarhusianske universitetsmiljø. Fra venstre: Isabel Alvarez-Martos, Serena Leka, Parun Sihombing og Deby Fapyane Foto: Cellugy

- Det startede egentlig som en mulighed for at bruge vores viden og ha’ det sjovt samtidig, fortæller Isabel Alvarez-Martos om det, der var den første kim til virksomheden Cellugy og som sidenhen for alvor har taget fart.

Det de unge studerende formåede at frembringe til konkurrencen, var intet mindre end et bæredygtigt alternativ til en af de allerstørste globale miljøsyndere, nemlig den fleksible, gennemsigtige plastik, som over hele verden bruges til indpakning af fødevarer, men som hverken kan komposteres eller genanvendes og derfor ender med enten at blive brændt eller at forurene natur og verdenshave år efter år efter år.

Deans Challenge er en konkurrence for naturvidenskabs- og teknologistuderende på Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet

Havde fat i noget stort

Reaktionerne på produktideen var da også så positive, at det snart blev mere end bare en sjov skoleopgave. Det gik op for gruppen, at de havde fat i en idé der havde potentiale til at udvikle sig til noget meget større og så blev virksomheden Cellugy etableret. I første fase med Isabel Alvarez-Martos som direktør.

- Det, der motiverede mig til at starte firmaet, var at udvikle noget, der kan gøre en forskel og som kan få en betydning for verden, fortæller den unge direktør.

I dag er Cellugy vokset til også at omfatte en række deltidsansatte, flere studentermedhjælpere og rådgivere fra både det private erhvervsliv og det akademiske miljø.

Cellugy får god støtte af rådgivere både i det private erhvervsliv og i universitetsmiljøet Foto: Cellugy

En mulig løsning på et omfattende problem

Cellugys fleksible indpakningsmateriale har fået navnet ecoFLEXY. Det består i bund og grund af bio-polymer. Polymer består af molekyler, som kan sættes sammen og danne lange kæder. Tilsammen laver kæderne grupper – nærmest ligesom spaghetti på en tallerken.

Vi vil gerne opfordre alle til at komme og række ud til os. Vi er åbne for partnerskaber og investeringer, for at vi kan udvikle os i markedet – jo før jo bedre. Parun Sihombing, Cellugy

På den måde danner de faste materialer, som for eksempel plastik. Men hvor plastik i vid udstrækning er lavet af olie, som er det samme som er råmaterialet bag diesel til bilen, så er ecoFLEXY lavet af BIO-polymer. Det betyder, at polymer-spaghettien er lavet af levende organismer, som lever af sukker fra frugt og planter eller, som det er tilfældet i øjeblikket hos Cellugy, lever af juice der har overskredet salgsdatoen og som de derfor har fået forærende.

VIDEO: Isabel Alvarez-Martos forklarer ecoFLEXY på 1,5 minut.

Baseret på affald og 100% bionedbrydeligt

Verden bruger mere end 300 millioner ton plastic hvert år, og meget af det ender på lossepladser – og ind imellem i havmiljø og floder.

Men efterhånden som nye teknologier vinder frem forventer man, at mere og mere af den plast der anvendes vil blive erstattet af bionedbrydelige alternativer. Over hele verden arbejder innovative hoveder på at opfinde alternative materialer.

EcoFLEXY adskiller sig fra de fleste af disse ved ikke blot at være 100% biologisk bionedbrydeligt ved stuetemperatur, men også ved at være skabt af madaffald. Dermed bidrager produktet faktisk også med at reducere problemet med de tonsvis af fødevarer, der ellers bliver smidt ud.

Og ender ecoFLEXY med at blive spist af et havdyr, ja så kan det fordøjes og skader dermed hverken dyret eller havmiljøet omkring det.

Et kæmpe potentiale hvis prissætningen er korrekt

Vores bæredygtighedsekspert og fast kommentator på "Østjylland Redder lidt af Verden" Steffen Max Høgh, kalder det "en virkelig vinder" at produktet både er biologisk nedbrydeligt og produceret af affaldsprodukter, som betyder at der ikke skal bruges en masse ny energi og ressourcer på at producere det. Der er bare en ting som kan stå i vejen for en større udbredelse, mener han:

- Det allervigtigste er nu, at Cellugy kan få prissætningen til at hænge sammen, så man også har råd til at købe produktet.

Her ses Cellugys fleksible indpakningsmateriale. Foto: Cellugy

Affald giver billigt produkt

Selvom produktet stadig er i en udviklingsfase, har Cellugy en prisstrategi klar. Deres forventning er, at ecoFLEXY vil kunne prissættes endog overordentligt konkurrencedygtigt sammenlignet med andre bionedbrydelige indpakningsmaterialer på markedet, ikke mindst fordi produktionen er baseret på produkter, som for eksempel frugtjuice, der har overskredet holdbarhedsdatoen og derfor er meget billigt eller ligefrem gratis, hvis man blot afhenter det.

Armene åbne mod partnerskaber og investorer

Lige nu handler hverdagen hos Cellugy om at sikre de rette patenter og om at opskalere produktionen, så de kan møde industrielle krav og forventninger. Derfor har de unge iværksættere armene åbne mod interesserede samarbejdspartnere:

- Vi vil gerne opfordre alle til at komme og række ud til os. Vi er åbne for partnerskaber og investeringer, for at vi kan udvikle os i markedet – Jo før jo bedre, siger Parun Sihombing og fortsætter:

- Jeg tror på, at det vi arbejder frem mod nu, er noget som alle andre virksomheder også forsøger; nemlig at blive bæredygtige – og derudover – at gøre verden til et bedre sted.