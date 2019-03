Slut med at holde forgæves for rødt: Lyskryds kan nu tænke selv

Kører man mod en stribe af lyskryds, kan man enten være heldig eller meget uheldig. Er timingen dårlig, er der nemlig nogle bilister, der er uheldige nok at holde for rødt ved samtlige lyskryds, selvom der ikke kommer biler fra de andre retninger.

Man vil løbende opleve, at trafikken kommer til at glide bedre, fordi vi kommer til at være efter den her optimering hele tiden. Asbjørn Halskov, ITS projektleder

Men den pine kan snart være slut - i hvert fald for de bilister, der drøner rundt i de aarhusianske gader og stræder. Der bliver nemlig nu installeret intelligente lyskryds, der stort set selv kan tænke.

- Det her lyskryds er det første af sin art i Aarhus og faktisk også ét af de første i Danmark. Vi kan snakke med anlægget herfra, hvilket betyder, at vi kan lave om i, hvordan det kører, fortæller Asbjørn Halskov, der er ITS Projektleder hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny rampe skal løse problemer med kø på motorvejen

Det betyder altså, at hvis man som trafikant oplever problemer med et rødlysende lyskryds i lidt for lang tid af gangen, så kan man ringe eller skrive ind til Aarhus Kommune, der meget hurtigt kan fikse problemet.

- Hvis man opdager noget uhensigtsmæssigt i det her lyskryds, så kan man skrive ind til os, og så vil vi selv have muligheden for at gøre noget ved det. Sådan har det ikke traditionelt været, og derfor har der også været rigtig lang sagsbehandlingstid førhen, siger Asbjørn Halskov.

I videoen herunder forklarer Asbjørn Halskov mere om, hvordan lyskrydsene fungerer:

Og selvom man ikke fysisk kan se på de nye lyskryds, at de er blevet klogere, så kan man forhåbentligt mærke det.

- Forskellen vil nok ikke være så synlig for trafikanterne lige nu og her. Man vil se et lyskryds som alle mulige andre lyskryds, men man vil løbende opleve, at trafikken kommer til at glide bedre, fordi vi kommer til at være efter den her optimering hele tiden modsat, hvad vi tidligere har været, så vi sørger for, at byen glider så godt, som det nu kan lade sig gøre, fortæller projektlederen.

Læs også Oprydning efter uheld på motorvejen skaber lange køer: Nu gøres der noget

Man kan snakke med lyssignalerne

Rent teknisk bliver der skiftet computer på lyssignalerne, så Teknik og Miljø nu kan lave ændringer i måden, trafiklyset skifter på, hvor de førhen var nødsaget til at tage kontakt til de firmaer, der leverede lyssignalerne.

- Vi har et centralsystem og nogle signalanlæg, som nu snakker samme system, så de kan tale med hinanden. Og ved hjælp af programmering og overvågning kan vi ændre de problemer, der opstår i trafikken, siger Asbjørn Halskov.

Man har nogle forskellige programmer indstillet i lyssignalerne, så man kan skifte mellem morgenmyldretid, midt på dagen, eftermiddagsmyldretid, aften og nat. Asbjørn Halskov, ITS projektleder

Og i fremtiden bliver det også muligt for Teknik og Miljø at snakke direkte til hvert enkelt lyssignal, hvis der akut skal laves ændringer.

- Hvis man på et senere tidspunkt får en bemandet central, så man kan lave ændringer i byen, eksempelvis på Ringvejen, fordi man ved, at når der sker et uheld på E45, så trækker folk ind og bruger Ringvejen, og så stopper de til der i stedet for, forklarer projektlederen.

Skærmen her er med til at vise medarbejderne på centralen, hvordan lyskrydsene fungerer.

Og netop det med kø på motorvejen oplever flere som et problem. TV2 ØSTJYLLAND fortalte i onsdags, at Vejdirektoratet nu forlænger den rampe, der fører ind til Århusvej og Djurslandmotorvejen, med 1000 meter.

- Baggrunden er, at der er kø deroppe i myldretiden – både om morgenen og eftermiddagen. Og når der er kø, så er der fare for bagende kollisioner, siger Peter Lund Hansen, der er projektleder i Vejdirektoratet, til TV2 ØSTJYLLAND i onsdags.

Når man skal tømme stadion for mennesker efter en fodboldkamp, når kampen er overstået, så kører vi nogle andre signalprogrammer, så folk hurtigere kan køre derfra. Asbjørn Halskov, ITS projektleder

Til spørgsmålet om, hvorfor det lige er på den strækning, at de vil forsøge at nedbringe køkørsel, svarede han:

- Det er et af de steder, hvor man får mest for pengene. Det er en nem måde at få trafikken fjernet ude fra E45, så den kan få spredt sig ud på Djurslandmotorvejen, siger Peter Lund Hansen og tilføjer, at der også er problemer med kø på udfletningen ud af Aarhus om eftermiddagen, men at det er mere indviklet at løse.

Det er rampen mod Århusvej og Djurslandmotorvejen, der skal forlænges med 1000 meter. Foto: Vejdirektoratet

Desuden bliver det allerede nu muligt at ændre mellem tidspunkter på dagen, hvor lysene skal skifte mellem rød, gul og grøn afhængigt af myldretid.

- Man har nogle forskellige programmer indstillet i lyssignalerne, så man kan skifte mellem morgenmyldretid, midt på dagen, eftermiddagsmyldretid, aften og nat, siger Asbjørn Halskov.

Læs også Kommune: Fra december vil trafikken glide nemmere gennem byen

Trafik ved events vil glide lettere

I første omgang er det altså kun, hvis trafikanter selv ringer til Teknik og Miljø, at de kan lave ændringer i lysreguleringer. Men i fremtiden kan der laves helt særlige programmer, som eksempelvis skal fungere til store begivenheder i byen.

- Vi vil også få mulighed for at reagere på situationer, vi før ikke har haft mulighed for, eksempelvis når man skal tømme stadion for mennesker efter en fodboldkamp, hvor vi har mulighed for her fra centralen at sige, at når kampen er overstået, så kører vi nogle andre signalprogrammer, så folk hurtigere kan køre derfra, fortæller han.

Udover de intelligente lyskryds, så kan projektlederen også følge med i trafikken gennem overvågningskameraer.

Ifølge projektlederen er det altafgørende at kunne reagere hurtigere, end det er muligt nu:

Trafikken ændrer sig meget på 10-15 år, og der er brug for at lave justeringer løbende. Når der er et behov, så er det nu og ikke om otte uger, vi skal lave ændringerne, og vi vil godt tilbyde den bedst mulige trafikafmelding på.

Læs også Har du også undret dig: Derfor når du sjældent over for grønt

232 lyskryds skal skiftes

Optimeringen betyder, at Miljø og Teknik skal rundt til alle cirka 232 signalanlæg og skifte computerere i dem, så de fremover kan snakke sammen med centralsystemet.

- Det vil selvfølgelig tage en årrække, før vi har hele Aarhus med i det her system, men som det ser ud nu, har vi til at udskifte cirka en tredjedel af alle lyskryds med det her system henover de næste tre år, siger Asbjørn Halskov.