Slut med at elever i Odder må ryge i skoletiden

For eleverne på folkeskolerne i Odder er det slut med at ryge.

Ikke bare på skolens område, men også uden for skolens område i skoletiden.

- Vi skal forebygge bedst muligt, at vores unge mennesker begynder at ryge. Det kan have store konsekvenser at begynde at ryge, siger Lone Jakoby, der er formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget i Odder Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Rådmand: Det skal være slut med at ryge i skoletiden

Hun har ikke indtryk af, at rygning blandt unge er et større problem i Odder Kommune end andre steder.

- Men der er nogle, der ryger i grundskolen. Med det her forbud og de andre støttetiltag, vil jeg meget gerne være med til, at de unge ikke ryger, siger Lone Jakoby.

Skoleeleverne må i forvejen ikke ryge på skolen eller skolens matrikel, men nu må de ældste elever, der gerne må forlade skolen i pauserne heller ikke ryge, når de er uden for skolens område.

Læs også Borgmester har selv røget - nu skal kommune være røgfri om 12 år

Lærer fører tilsyn

Derudover indfører Odder Kommune forebyggende undervisning imod rygning i alle 7., 8. og 9. klasser.

De elever, der allerede er begyndt at ryge, bliver tilbudt rygestopforbud.

Hvis nogle vælger at ryge, og det bliver opdaget, har vi en procedure, der involverer forældrene i bestræbelserne på at blive helt røgfri. Erik Mønster, skoleder, Vestskolen i Odder

På Vestskolen i Odder Kommune må eleverne i 8. og 9. klasse gerne forlade skolen i middagspausen. Her er der en lærer, der fører tilsyn i byområdet i 12-pausen.

Det der med at stå og ryge ude på skolens toiletter er fortid alle steder. Arkivfoto. Foto: Jacob Maarbjerg Ritzau - Scanpix

- Vi kan selvfølgelig ikke dække alle hjørner af byen, men vi tror på, at når vi sætter ekstra fokus på at være røgfri, vil de få rygere, der kan være, tænke sig om en ekstra gang. Hvis nogle vælger at ryge, og det bliver opdaget, har vi en procedure, der involverer forældrene i bestræbelserne på at blive helt røgfri, siger Erik Mønster, der er skoleleder på Vestskolen i en pressemeddelelse.

Læs også Syddjurs indfører totalt rygeforbud i skoletiden

Odder Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden og på matriklerne på odder Kommunes arbejdspladser.

Fire kommuner har røgfri skoledag

I Østjylland er der fire kommuner, der har indført røgfri skoletid. Randers Kommune var først i 2016. Herefter fulgte Syddjurs i 2017. Og her i 2018 er Favrskov Kommune og Odder Kommune hoppet med på vognen.

Kræftens Bekæmpelse er glade for, at flere kommuner indfører røgfri skoletid.

- Hvis vi virkelig skal anbefale noget, det virker, er det en bred indsats. Her er den væsentligste del røgfri skoletid. Det andet er oplysning, der er passet ind i undervisningen. Den sidste del handler om, at man skal inddrage forældrene. For eksempel ved at forældre laver aftaler med de unge om, at de skal holde sig røgfri i et år ad gangen. Følger man det, kan man halvere rygning i grundskolen, siger Niels Them Kjær, der er projektchef or tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse til TV2 ØSTJYLLAND.

Røgfri skoledag gør en forskel

Ifølge ham gør det en forskel, at der ikke kun er regler om røgfrihed på skolens område.

- Rammerne er rigtig afgørende for, om børn og unge begynder at ryge. Kampagner virker, så længe de kører, men de strukturelle rammer omkring rygning er effektive året rundt. Hver femte af de unge, der ryger, har røget deres første smøg i skoletiden, siger Niels Them Kjær.

Hvis skolen accepterer, at de unge går ud foran skolen og ryger, bliver det let en daglig vane. Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse, Kræftens Bekæmpelse

- Røgfri skoletid kan være med til at forebygge, at unge, der eksperimenterer med rygning, bliver daglige rygere. Hvis skolen accepterer, at de unge går ud foran skolen og ryger, bliver det let en daglig vane, siger Niels Them Kjær.

Han mener, at det er paradoksalt, at unge ifølge lovgivningen skal være 18 år for at ryge.

- Men samtidig tillader skoler, at de unge gerne må ryge udenfor skolernes område. Det er signalforvirring, siger Niels Them Kjær.