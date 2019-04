Slud og tøsne midt på foråret: Det bliver koldt og vådt

Hvis man synes, det er lidt ekstra koldt at vente på toget eller bussen i disse dage, så er det ikke bare fordi, man er en kylling.

Læs også Koldeste morgen så sent på året i 18 år

Temperaturerne er nemlig meget lave, og flere steder er det som om, at vejret ikke helt har tilpasset sig foråret.

Der kan være slud og endda i en overgang også tøsne især i højdedragene langs med den jyske højderyg og ude på Mols. Anders Brandt, vært på TV 2 Vejret

- Det kan blive lidt mere vinterligt i det, der er nogle byger, der dannes ude over Kattegat, som kan drive ind i det østlige Jylland i de tidlige morgentimer, siger Anders Brandt, der er vært på TV 2 Vejret.

Der kan komme byger, der er dannes over Kattegat, ind over den østjyske jord, og de tager nedbør med sig.

Nattefrosten er til at mærke, og frostgraderne er ikke helt væk, når de fleste er stået op om morgenen.

Sne og slud

Men det er ikke kun temperaturen, der minder mest om vinterårstiden – typen af nedbør er bestemt fulgt med.

- Der kan være slud og endda i en overgang også tøsne især i højdedragene langs med den jyske højderyg og ude på Mols, siger Anders Brandt.

Man skal altså sørge for at få godt med tøj på og måske noget vandtæt på fødderne også, selvom vi efterhånden er tættere på sommer end vinter.

Femdøgnsprognosen giver håb om varmere temperaturer, selvom der går et par dage endnu.

- Ud på eftermiddagen er der bedre chance for, at det bliver tørvejr, men det bliver en halvkølig dag, og temperaturerne stiger ikke meget over fireseks grader, siger vejrværten.

Læs også Nu skal Silkeborg have den helt store (na)tur

Temperaturerne ser ikke ud til at stige før søndag, men til gengæld skulle det værste nedbør være overstået i løbet af torsdag.