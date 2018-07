Slog McDonald's-medarbejder og bed betjent på vej til stationen

En 32-årig kvinde fra Aarhus er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for vold og vold mod politiet.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Misæren startede mandag eftermiddag, hvor en 22-årig kvindelig medarbejder hos McDonald's på Banegårdspladsen i Aarhus beder kvinden om at forlade stedet.

Det er vigtigt for alle butiksansatte at kunne få lov til at arbejde i fred. Peter Hunniche, vagtchef, Østjyllands Politi

Uønsket stamkunde

Medarbejderen vidste fra tidligere, at den 32-årige plejer at være højtråbende og forstyrre de øvrige gæster.

Den 32-årige kvinde bliver meget vred over at blive bedt om at gå. Ifølge den unge medarbejder slår kvinden hende i ansigtet med knyttet hånd.

Kort tid herefter bliver den 32-årige anholdt og sigtet for vold.

- Det er vigtigt for alle butiksansatte at kunne få lov til at arbejde i fred, og medarbejderen er i sin gode ret til at bede en kunde om at forlade stedet, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Peter Hunniche til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det sker, at nogle ikke forstår det og skaber ballade, og der er det rigtig vigtigt, at vi som politi bakker op.

Truer betjente på livet

Det hjælper ikke på den 32-årige kvindes humør, at hun skal køres til politistationen.

Under kørslen bider og kradser hun således en af betjentene og truer de øvrige betjente på livet. Den 32-årige kvinde bliver derfor også sigtet for vold mod politiet.

Hun fremstilles desuden for to øvrige tilfælde af vold begået tidligere mod personer i offentlig tjeneste.

Ved tirsdagens fremstilling i Retten i Aarhus nægtede den 32-årige sig skyldig og kærede kendelsen om varetægtsfængsling.