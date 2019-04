Slagterigigant udsat for pengeafpresning med giftigt pulver

Flere danske fødevarevirksomheder er blevet truet med at få forgiftet produkter, hvis ikke der blev betalt en større sum penge. En af dem er slagterigiganten Danish Crown med hovedsæde i Randers og blandt andre slagteri i Horsens.

Det oplyser virksomheden selv i en pressemeddelelse.

Det er myndighedernes vurdering, at hverken medarbejdere, kunder eller forbrugere umiddelbart er i fare. Danish Crown

Sagen blev øjeblikkeligt overgivet til politiet, og siden har Danish Crown været i tæt kontakt med politiet og de relevante myndigheder.

- Forbrugernes og Danish Crowns medarbejderes sikkerhed har som altid højeste prioritet. Det er myndighedernes vurdering, at hverken medarbejdere, kunder eller forbrugere umiddelbart er i fare, lyder det fra Danish Crown.

Vigtigt med kontrol

Samtlige fabrikker i koncernen er blevet instrueret i at sikre alle adgangsveje og have maksimalt fokus på reglerne for adgang til fabrikkerne. Samtidig har Danish Crown øget den løbende kontrol af adgangskort til fabrikkerne.

- Sideløbende har Danish Crown indskærpet vigtigheden af kontrol ved modtagelse af eksempelvis ingredienser og emballager, og så er der tæt dialog med alle leverandører, så vi sammen sikrer de forskellige leverancer bedst muligt, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Og Danish Crown er altså ikke alene.

Flere sager efterforskes

Rigspolitiet har over for TV 2 bekræftet, at de efterforsker sager mod flere danske fødevareproducenter.

- Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser, siger politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til TV 2.

- Jeg kan oplyse, at vi efterforsker meget intenst på at få afdækket de her gerningsmænd. Det gør vi både nationalt og internationalt i Europa, siger han.

Brevene er sendt fra Belgien og indeholder trusler om, at virksomheden vil få sine produkter forgiftet i supermarkeder, hvis ikke der overføres 300.000 euro i kryptovalutaen bitcoins til en konto.

Der er endnu ikke meldinger om forurenet kød hos Danish Crown eller andre danske fødevarevirksomheder. Foto: Claus Thorsted - Scanpix

Sendt fra Belgien

Det er værd at understrege, at der ikke er nogen, der har forurenet mad i Danmark, så man skal ikke være bekymret som forbruger lige nu og her. Nikolas Hove, Fødevarestyrelsen

Sagen tog fart i Italien, da kaffevirksomhederne Lavazza i Torino og Vergnano i Santena samt chokoladevirksomheden Ferrero i Alba og kagevirksomheden Balocco i Fossano 7. april modtog trusselsbreve med grønt pulver i. Samme dag modtog fødevarevirksomheden Findus i Sverige et brev med hvidt pulver på hovedkontoret i Malmø. Og siden har flere belgiske virksomheder modtaget breve.

Det italienske politis efterforskning er fokuseret mod den belgiske by Gent, hvor brevene menes at at være sendt fra.

Fødevarestyrelsen: Intet forurenet i endnu

Fødevarestyrelsen, der står for fødevaresikkerheden i Danmark, oplyser til TV 2, at de ikke har oplevet noget lignende før, men at ingen danske madvarer er forurenet.

- Når nogen truer fødevaresikkerheden, tager vi det alvorligt. Men det er værd at understrege, at der ikke er nogen, der har forurenet mad i Danmark, så man skal ikke være bekymret som forbruger lige nu og her, siger Nikolas Hove, der er Beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

Rigspolitiet bekræfter, at der er tale om ”et sundhedsfarligt stof” i brevene, men kan ikke oplyse yderligere.

Men ifølge belgiske og italienske medier er der tale om et pulver, der i brevene bliver beskrevet som oleandrin. Stoffet kan bruges som medicin, men store mængder kan være skadelige.

Det er ikke oplyst, hvornår de danske virksomheder har modtaget brevene. Eller hvem, der, udover Danish Crown, har modtaget et brev.