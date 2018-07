Slagsmål foran Bazar Vest: En person kom til skade

Politiet blev søndag eftermiddag kaldt ud til et slagsmål ved Edwins Rahrs Vej foran Bazar Vest.

Østjyllands Politi kan ikke sige meget om sagen udover at bekræfte, at der har været et slagsmål, og at der er en tilskadekommen.

- Personen har efterfølgende været til behandling på skadestuen, fortæller politikommisær ved Østjyllands Politi, Ahmad Majeed.

Politiet efterforsker stadig episoden, og har endnu ikke anholdt nogen i forbindelse med slagsmålet. Foto: Local Eyes

Ingen personer anholdt

Politiet fik anmeldelsen om slagsmålet klokken 14.48, og har i eftermiddags været til stede ved Bazar Vest. Der er endnu ikke anholdt nogle personer i forbindelse med slagsmålet.

- Vi efterforsker lige nu på sagen. Lige nu har vi ingen anholdte i sagen, siger Ahmad Majeed.

