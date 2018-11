Skydegal husejer skal 4 år i fængsel: 17-årig har stadig hagl i kroppen

En 55-årig mand fra Onsted ved Solbjerg er torsdag blevet idømt fire års fængsel for at skyde mod og ramme en 17-årig teenager.

Det oplyser anklager Rosa Pape fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 55-årige tog sit haglgevær i brug, efter at den 17-årige og en kammerat havde kørt rundt om mandens hus et par gange.

- På et tidspunkt er der en ordveksling mellem knallertkøreren og husejeren. Det er umiddelbart derefter, at den 17-årige bliver ramt af skuddet, siger anklager Rosa Pape til TV2 ØSTJYLLAND.

Skuddet er ifølge Rosa Pape 'fuldstændig uprovokeret'.

Den 17-årige blev ramt af skud ved en ejendom i Onsted ved Solbjerg. Foto: Google Maps

Dømt for flere forhold

Den 17-årige blev ramt i benet og i maven, og der sidder stadig to hagl i hans krop, oplyser anklageren.

- Jeg ved ikke, om skuddet giver varige mén, lyder det fra Rosa Pape.

Den 55-årige mand er dømt for grov vold. Han er desuden dømt for at have anvendt et skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted, hvilket er en skærpende omstændighed.

- Det er, mig bekendt, første gang § 81b bliver taget i anvendelse i en sag mod en person, der ikke har nogen relationer til bandemiljøet, siger anklager Rosa Pape og fortsætter:

- Men det understreger, at det er ganske alvorligt at bruge skydevåben i det offentlige rum, og det afspejles også i strafudmålingen.

Manden er desuden dømt for at have opbevaret sine våben på uforsvarlig vis, fordi han ikke har noget våbenskab, og for have anvendt sit haglgevær til et ikke-jagtrelateret formål.

Manden var også tiltalt for at have forvoldt fare for den 17-åriges kammerat ved at have skudt efter ham - dog uden at ramme. Men dette forhold blev han frikendt for.