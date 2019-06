Skybrud truer: Northside er klar

Sko, der sidder fast i mudder. Gennemblødt tøj. Og mascara, der flyder ned ad kinderne.

Det er ikke rigtig det, man forbinder med en god festival.

Men det kan nemt blive et scenarie senere i dag, når årets Northside Festival begynder i Aarhus.

DMI har varslet skybrud. Det vil sige, at der kan falde mere end 15 milimeter regn på en halv time.

DMI varsel om lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Yw90ReAp38 — DMI (@dmidk) June 6, 2019

Talsmanden for festivalen er dog ganske rolig. De er forberedt på regn.

Det var en våd omgang til Northside 2017. I år begynder det ifølge DMIs nedbørsradar at regne mellem kl. 17-20. Foto: Martin Ballund - Ritzau Scanpix

Svup svup

- Belært af det meget voldsomme vejr i 2017, ændrede vi vores beredsskabsplan året efter i forhold til regnvejr, og vi har allerede lagt flis ud, inden folk kommer´, og inden det begynder at regne, siger John Fogde til TV2 ØSTJYLLAND og forklarer, at de har let adgang til mere flis.

Læs også Festivalgæster om årets Northside: De kunne godt have smidt mere flis

I 2017 regnede det så meget på Northside om fredagen, at det lagde en dæmper på resten af festivalen, selvom solen kom frem senere på weekenden.

Det var især på grund af manglende flis og meget mudder, at folk ærgrede sig. Det skrev flere på festivalens Facebook-side.

Billedet viser, hvordan folk havde mudder op af tøjet til festivalen i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard - Ritzau Scanpix

Regnvejret havde dog ikke konsekvenser for musikken, og det forventer John Fogde heller ikke, at det vil have i år. I 2017

- Vi gennemførte alle koncerter uden forsinkelser, så vi har prøvet det værste, så jeg er overbevist, om at vi kan gennemføre alle koncerter, selvom det begynder at regner, men det er noget vi i høj grad er opmærksomme på, siger John Fogde.

Læs også Legendarisk rapper lægger vejen forbi Northside

Forbered jer på varmen

Udover at have let adgang til flis, så gør festivalen også opmærksom på, at de har et stort overdækket område ved champagnebaren, hvor man kan sidde i læ for regnen, eller hvis det bliver meget varmt.

Der bliver jo meget varmt, så efter vi har stoppet for salg af kildevand på flaske, så vil jeg opfordre folk til at tage en tom flaske med. John Fogde, talsmand for Northside Festival

Og det er netop varmen, som han mener, at folk især skal forberede sig på. De har nemlig stoppet salget af kildevand på flaske, så folk skal selv medbringe en tom flaske.

Læs også Amerikansk hitmager gæster Northside 2019

- Der bliver jo meget varmt, så efter vi har stoppet for salg af kildevand på flaske, så vil jeg opfordre folk til at tage en tom flaske med, så de får rigeligt med vand på festivalen, siger John Fogde.

Det er gratis at drikke vand fra alle festivalens vandhaner.

00:54 Se vejrudsigten for weekenden. Luk video

TV2 ØSTJYLLAND dækker Northside Festivalen både på vores hjemmeside, Facebook og Instagram.

Læs også LIVE: Dronningerunden er i gang