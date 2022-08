Advarsel: Skybrud og tordenvejr rammer Østjylland

DMI skriver desuden, at man skal være opmærksom på, at lavtliggende områder kan oversvømmes. Derudover anbefaler de, at man tilpasser kørselshastigheden på vejene til forholdene.

I forbindelse med tordenvejret skriver DMI, at man skal søge ly indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer.