Skuffet Kim C. blev afvist i DF-højborg på Djursland

Kim Christiansen har nu haft lidt tid at sunde sig i, efter han fik beskeden om, at han ikke er genvalgt til Folketinget.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var skuffet. Selvfølgelig er man skuffet, når man er gået efter det, men så ikke er kommet ind, siger Kim Christiansen, der indtil for et par dage siden var medlem af Folketinget og transportordfører for Dansk Folkeparti, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er en af de mange politikere fra Dansk Folkeparti, der må afgive sin taburet i folketingssalen, efter vælgeren gav partiet en gedigen lussing til folketingsvalget onsdag.

En lussing der betyder, at DF i den kommende valgperiode sidder på 16 mandater i stedet for 37.

Lussingen rungede ikke mindst på Djursland

- Jeg vil ikke engang kalde det en lussing, jeg vil kalde det en knock-out, siger Inger K. Andersen, der var til at stifte Dansk Folkepartis lokalafdeling i Djursland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Djursland var et af de steder, hvor Kim Christiansen håbede på at høste stemmer.

Trustrup på Djursland blev efter valget for fire år betragtet som en højborg for Dansk Folkeparti, da hver tredje borger i byen gav partiet sit kryds.

Men denne gang så det helt anderledes ud. Mens partiet fik 555 stemmer i 2015 blev det kun til 247 stemmer i år.

En af de borgere fra Trustrup, der dog modsat flertallet har holdt ved partiet, er Jette Madsen.

- Jeg stemte Dansk Folkeparti, som jeg plejer at gøre. Jeg er skuffet over, at alle andre hoppede fra, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Dansk Folkeparti fik ved dette valg under halvt så mange stemmer i Trustrup på Djursland som for fire år siden. Men modsat flertallet har parret Jette og John Madsen også denne gang stemt på partiet.

Personlige stemmer halveret

Dansk Folkepartis tilbagegang i Trustrup kunne også ses på Kim Christiansen personlige stemmer. Han var partiets største stemmesluger i byen i 2015 med 92 stemmer, men det tal blev onsdag halveret.

Hvis man spørger Jette Madsens mand John, så har den omdiskuterede sag om en omfartsvej i Mariager haft en finger med i spillet.

- Man skal passe på med at mele sin egen kage, siger John Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kim Christiansen mener dog ikke, at det var den sag, der gjorde udfaldet.

- Det var altså ikke mit indtryk, at den omfartsvej betød det helt store. På Djursland havde jo også fået en ved Grenaa ned til havnen på en lignende måde, så de havde måske en større forståelse for, at den omfartsvej godt kunne være nødvendig, siger han.

Nu skal der pakkes ned

Uagtet hvad der har været årsagen til, at Dansk Folkeparti led et valgnederlag, og Kim Christiansen mistede sit mandat, så formår partisoldaten Inger K. Andersen at bevare optimismen på partiets vegne.

- Man rejser sig igen. Der er ikke andet at gøre, siger hun.

Selvom Inger K. Andersen betragter DF's valgresultat som et "knock-out", tror hun alligevel på, at partiet vil rejse sig igen.

Kim Christiansen har da også tænkt sig at rejse sig igen, så snart han har fået styr på de praktiske ting, der følger efter en valgnederlag.

- Nu skal jeg foreløbigt have tømt mit kontor og min lille lejlighed i København. Og så skal jeg tage pænt afsked med mine kolleger og med Folketinget, siger han.

Derefter har han flere idéer til, hvad han kan beskæftige sig med, når han ikke længere skal være politiker.

- Jeg håber, at jeg kan bidrage med noget af den viden og erfaring, jeg trods alt har fået efter 14 år i Folketinget. Det tror jeg, der er både virksomheder og organisationer, der vil kunne bruge, lyder det.

- Jeg vil måske også gerne ud og holde nogle foredrag. Jeg har mange gode historier at fortælle om mine år på Christiansborg - uden at hænge nogen ud selvfølgelig.