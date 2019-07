Skud fra luftgevær mod bilruder: - Det er da uhyggeligt

I nat har mindst 20 biler fået smadret bilruderne af skud affyret fra et luftgevær. Personen, der har skudt, har formentlig befundet sig i en ældre stationcar.

Anmeldelserne om hærværk på bilruder kommer fra Odder, Solbjerg og Mårslet.

- Nogen har set en ældre stationcar i Odder, hvor fra der blev skudt mod biler kl. 1.13. Vi har fundet fragmenter fra hagl, som tyder på, at det er et luftgevær, der er skudt med, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Per Bennekov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos politiet er man overbeviste om, at de mange bilruder er blevet smadret på samme måde.

- Vi er sikre på, at det er skud. Det er tilfældige parkerede biler, man er gået efter, så vi tror ikke, at man har haft til hensigt at lave andet end hærværk, siger Per Bennekov.

Sådan så en bil i Odder ud her til morgen. Foto: Øxenholt foto

Mere alvorligt og seriøst

Et af de steder, hvor hærværksmanden har slået til, er i Andelsforeningen Bytoften i Mårslet. Her er Pernille Andersen en af de uheldige.

Det her er da uhyggeligt. Det er straks mere alvorligt og seriøst. Der er jo tale om målrettet hærværk Pernille Andersen, Mårslet

- Bare lige på vores parkeringsplads holdt der tre smadrede biler i morges – vores og to af naboernes. Først troede jeg, at det var fulde mennesker, som havde gjort det med en bushammer, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det havde selvfølgelig været irriterende, men det her er da uhyggeligt. Det er straks mere alvorligt og seriøst. Der er jo tale om målrettet hærværk, fortsætter Pernille Andersen.

I første omgang reagerer politiet ikke prompte på hendes anmeldelse om hærværk mod biler, men da det viste sig at være en større sag, og det drejede sig om skud mod bilruder, rykkede en patrulje straks ud.

- Der har været betjente fremme og sikre spor fra bilerne. Havde det været indbrud, kunne man måske lidt forstå det. Men det er bare for at smadre, siger Pernille Andersen.

Har du oplysninger i sagen, eller har du også fået smadret bilruder i nat, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på tlf. 114.