Skrigende måger bekæmpes med en ræv bag øret

Oddsene for, at du kan løbe ind i en kunstig ræv på en robotplæneklipper er lige steget med 100 procent i Silkeborg.

Den spøjse konstellation er resultatet af en langvarig kommunal kamp mod skrigende og, ja, skidende måger.

Se mere om de falske ræve i indslaget ovenfor

500 husejere i kommunen har også modtaget et brev med en række råd om, hvad de selv kan gøre for at holde mågerne væk.

Hvis du er husejer og træt af måger, serverer miljøtekniker Peter Lange de gode råd fra Silkeborg Kommunes her: