Skraldemænd afbryder strejke: Nu får du igen tømt dit skrald

Massevis af skraldespande i Horsens stod propfyldte tilbage, efter 25 af kommunes skraldemænd afbrød arbejdet midt på dagen tirsdag.

Det var en intern personsag, der fik skraldemændene til at strejke, men efter et møde med deres tillidsmand onsdag nåede de til enighed om at genoptage arbejdet.

- Nu fortsætter vi, hvor vi slap, og så kører vi bare løs, indtil vi har hentet det hele ind, siger Freddy Fogh Sørensen, der er afdelingschef i dagrenovationen hos Meldgaard Miljø A/S, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal arbejde hurtigere

På grund af strejken har skraldemændene misset et døgns arbejde med at tømme skraldespande hos hustandene i Horsens. De kommer derfor til at skulle arbejde lidt hurtigere de næste par dage for at indhente det forsømte, inden ugen er omme.

- Jeg tænker, at det kan blive nødvendigt at tage lidt af lørdagen med, men det er svært at sige på nuværende tidspunkt, siger Freddy Fogh Sørensen.

Tirsdag blev aflysningen af skraldeafhentningen varslet via en SMS-ordning, som borgere i Horsens kan tilmelde sig. Advarslen kunne også læses på kommunens hjemmeside.

Skulle der være nogle, der ikke ved, hvad de skal gøre af deres skrald, fordi deres skraldespand ikke er blevet tømt til tiden, så findes der en løsning på det.

- De sætter bare poserne ved siden af skraldespandene, så skal vi nok tage det hele med, når vi kommer, sagde afdelingschefen tirsdag.