Skraldefolk fortsætter strejke: - Situationen er lidt tilspidset

26 renovationsmedarbejdere i Silkeborg Kommune fortsatte tirsdag den strejke, de satte i gang mandag.

Konflikten står mellem skraldemændene og deres arbejdsgiver, det tyske selskab Remondis, og det er både private, virksomheder og institutioner, der mærker arbejdsnedlæggelsen.

Det er anden gang på et halvt år, de silkeborggensiske skraldemænd trækker strejkekortet.

- Nu er situationen lidt tilspidset, og det håber jeg selvfølgelig, vi kan råde bod på. Lige nu må jeg være svar skyldig i forhold til, hvornår vi regner med, at det her er løst, siger tillidsmand hos Remondis i Silkeborg, Steffen Hougaard.

Skraldebilerne i Silkeborg ser ikke ud som om, de har travlt med at komme ud at køre.

Værd at kæmpe for?

Ifølge tillidsmanden er det primært på grund af dårligt arbejdsmiljø i form af ditto intern kommunikation, at renovationsmedarbejderne strejker.

Det ser ikke ud til, at borgerne får tømt deres skraldespande lige foreløbigt, men det tager Maja Gulbæk fra i Sejs ved Silkeborg med knusende ro.

- Hvis det varer flere uger, bliver jeg nok også lidt utilfreds med, at det hele flyder over. Men hvis det er noget, der er værd at kæmpe for, synes jeg, de skal have lov, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Først i arbejdstøjet

Man bør lade skraldespanden stå fremme, selvom skraldemændene ikke har været forbi. Når skraldemændene atter trækker i arbejdstøjet, vil de begynde at indhente det, de er bagud.

Remondis oplyser tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND, at de er klar til at fortsætte forhandlingen med deres medarbejdere, hvis de altså genoptager arbejdet. Derudover har selskabet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Remondis står for affaldsindsamling i store dele af landet og opkøbte i 2018 vognmandsfirmaet M. Larsen.

