Skraldebilerne kører igen: Strejke afblæst

Nu er alle skraldebilerne fra HCS igen ude at køre.

Onsdag nedlagde en del af skraldemændene i firmaet arbejdet i utilfredshed over, at en vellidt kollega var blevet fyret og en manglende forklaring på det.

Læs også Derfor er skraldespanden ikke tømt: Skraldemænd strejker

- Her til morgen havde vi et kort møde, hvor vi besluttede at genoptage arbejdet, fortæller Michael Vad, der er tillidsrepræsentant hos HCS, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skraldemændene fra HCS står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald i Aarhus.

- Vi er kede af det på borgernes og kommunens vegne. Det er uheldigt, at folk ikke kan få hentet deres affald, sagde projektchef i HCS Klaus Jakobsen onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke mere at komme efter

Michael Vad fortæller, at kollegaerne er tilfredse med udbyttet af strejken.

Læs også Prisvindende IT-firma beskyldes for at lyve og fuske

- De mener, at de har lavet en stadfæstelse af, at hvis det her sker igen, så bliver de tossede. Når man fyrer en kollega, skal man have en ordentlig grund, siger Michael Vad.

Derfor er sagen nu lukket.

- Det kan ikke svare sig at gøre mere i den her sag, og kollegaen ønsker heller ikke at komme tilbage til virksomheden, siger Michael Vad.

Læs også Anette ville ikke have julepynt på kontoret - nu sejler hun i det

Onsdag afviste Klaus Jakobsen, projektchef i HCS Klaus Jakobsen at kommentere på, hvorfor den pågældende medarbejder er blevet fyret.

- Det har vi ingen kommentarer til. Det er en personsag, som vi har med en medarbejder, og det vil jeg ikke fortælle om til pressen. Vi har udtalt os om det, vi mente, vi kunne over for medarbejderne, sagde han.