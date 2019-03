Skovsvin og miljøsyndere skal straffes hårdere

Alt for mange plastikflasker, cigaretskodder og andet skrald ligger og flyder i naturen.

Og det gør der på trods af, at man faktisk kan få en ret stor bøde, hvis man smider skidt på gaden og i naturen.

I 2008 forhøjede Folketinget bødetaksterne, men ifølge Miljøstyrelsen i Danmark har politiet siden 2008 frem til 2015 kun udstedt 36 bøder til personer, som har smidt affald på gaden i stedet for i skraldespanden.

Med andre ord er der i gennemsnit blevet uddelt 4,5 bøder årligt. Ifølge Venstres Kristian Pihl Lorentzen skal der strengere metoder til for at nå den hårde kerne af befolkningen, som er ligeglade med miljøet.

- Der vil altid være nogen, der er uden for pædagogisk rækkevide, og der har jeg personligt foreslået, at vi skal have nogle til at holde øje med de miljøsvin, der blandt andet er i byerne. Det kunne eksempelvis være p-vagterne, der er udstyret med en bemyndigelse til at give en bøde, hvis man ikke opfører sig ordentligt, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Sådan er bødetaksterne Som privatperson kan man få en bøde på mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. Som erhversdrivende kan man få en bøde på mellem 5.000 kr. og 8.000 kr.

Jens Joel, der er klimaordfører fra Socialdemokratiet, er ikke afvisende over for Kristian Pihl Lorentzens forslag.

Han mener ikke, at det er selve bøderne, der er problemet, men derimod at politiet ganske enkelt ikke har tid til at udstede bøderne.

- Det er ikke nok, at der er en bøde. Hvis de skal have en effekt, så skal der også være en reel opdagelsesrisiko, og der vil jeg gerne diskutere med Kristian Pihl Lorentzen og resten af Venstre, om man kan få andre personer ind – nogen der er ude i miljøet, for politiet har rigtig meget at se til lige nu, siger Jens Joel.

I 2013 blev der samlet 25.000 kilo skrald til den årlige indsamlingsdag og i 2018 blev der samlet 173.00 kilo affald.

Højere pant på flaskerne

Jens Joel peger også på, at der skal være højere pant på flaskerne, for at mindske, at plastikflaske og aluminiumsdåser bliver smidt i naturen.

- Vi kan også gøre noget politisk. Sidste år blev der fundet over 100.000 aluminiumsdåser og ni ud af ti af dem, var der ikke pant på, og det er jo fordi, man kan hente dem syd for grænsen, og så bliver de smidt i naturen, så dåserne er et oplagt sted at sige, at dem skal der pant på, siger han.

Det er dog ikke kun dåserne, han mener, der skal være pant på i fremtiden.

- Der skal også være det på de her lattergaspatroner, som ligger og flyder i byen, om dem skal vi have en pantordning på, så de bliver returneret i stedet for at blive smidt, siger Jens Joel.