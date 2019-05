Skovskolen udvider: 140 nye studerende til Djursland

Skovskolens forstander viser begejstret rundt på skolens arealer i Løvenholm Skovene.

- Det er er lige foran parkeringspladsen, at vi planlægger at få bygget nye kollegieværelser, siger Thomas Færgemann til TV2 ØSTJYLLAND og peger hen mod et shelter og en bålplads bygget af massive bjælke.

En skov- og naturtekniker øver sig at klargøre bjælker til bjælkehytter. Foto: Thomas Gam Nielsen

Rundt om er elever i gang med at høvle bjælker til et hus, mens der er motorsavslarm i baggrunden.

- Stedet her kommer til at sprudle af liv året rundt, siger Thomas Færgemann og uddyber fremtidsplanerne for stedet.

Behov for ekstra arbejdskraft i Jylland

Skovskolen rummer allerede AMU-kurser og uddannelsen som skov- og naturtekniker, men fra 2020 kommer der endnu flere elever.

Stedet her kommer til at sprudle af liv året rundt Thomas Færgemann, forstander på Skovskolen

Behovet for skovfogeder og specialiserede ansatte ved de jydske kommuner er nu så stort, at der fra 2020 årligt kommer 35 bachelorstuderende på den uddannelse, som hedder skov- og landskabsingeniør.

Når uddannelsen er løbet helt i gang, vil det betyde op mod 140 ekstra studerende tilknyttet skolen om året.

00:28 Se droneturen hele vejen fra parkeringspladsen for Skovskolen til udsigten i 70 meters højde over Løvenholm Skovene. Video: Anders Stougaard Madsen Luk video

- Der er et stort behov for skov- og landskabsingeniører i Jylland, siger Thomas Færgemann og fortsætter:

- For at vi kan levere dem i fremtiden, så har vi et behov for at uddanne dem også herovre ved siden af, at vi selvfølgelig fortsætter uddannelsen i Nødebo i Nordsjælland.

Forstander Thomas Færgemann forklarer, at udover de 35 uddannelsespladser på Eldrupgård, vil der stadig være 55 tilbage på skovskolens afdeling i Nødebo. Foto: Thomas Gam Nielsen

Glad borgmester: Passer ekstremt godt til Djursland

Norddjurs' borgmester, Jan Petersen (S), mener, at uddannelsen passer 'ekstremt godt' til Djursland.

- Vi er enorm skovrige, og uddannelsen er yderligere en aktivitetet på et yderst relevant sted, siger han og håber, at der kan skabes synergieffekt med områdets andre uddannelsessteder og museer.

Læs også Museums-ægteskab: Det Grønne Museum er bedre

- Det er en udbygning af den glynge af grønne kompetencer som hele Djursland har med Det Grønne Museum, og selvfølgelig Danmarks Jægerforbund, Kalø Landbrugsskole og Molslaboratoriet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Oprindeligt foreslog Jan Petersen (S), at Skovskolen helt skulle flytte fra Nødebo på Sjælland til adressen i Løvenholm Skovene, dengang Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum flyttede til Gammel Estrup. Den tanke tog skolen kreativt imod, og nu er det lykkes at få udvidet antallet af uddannelser på den jydske del af Skovskolen.

Samtidig tror han på, at det gavner lokalområdet.

- Vi ved fra vores efterskole, at der bliver skabt ektra lokal omsætning, når der rykker nye elever og lærer til området, så det er rigtig godt for den vestlige del af Norddjurs Kommune, siger borgmesteren.

Nuværende elever: Nemmere at læse videre her i Jylland

Hos de nuværende skov- og naturteknikere, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, er der også opbakning til at få den nye uddannelse til Jylland.

- Det giver mere liv her på stedet, og der vil være langt flere fra Jylland, som vil overveje uddannelsen, fordi du kan blive her og stadig have din familie tæt på, siger Kristian Rasmussen fra Esbjerg.

Kristian Rasmussen er skov- og naturteknikerelev - det som før kaldtes skovarbejder. Han er fra Esbjerg, og selvom han ikke ved, om han kunne finde på at læse videre til skov- og landskabsingeniør, så synes han, det er en stor fordel, at det nu bliver muligt på Skovskolen i Jylland. Foto: Thomas Gam Nielsen

Det synspunkt bakker hans medstuderende Thomas Arent Andersen op om.

- Det er rigtig fint, at de får bygget noget her, og jeg tror, at der er mange der i dag vælger uddannelsen fra, fordi den ligger så langt væk for folk, der bor i Jylland, siger han.

Skovskolen ligger midt i Løvenholm Skovene, som dækker et areal på 3300 hektar Foto: Anders Stougaard Madsen