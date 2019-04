Skovkyllinger sendt på forårsgræs

Det er ikke kun økologiske kvæg, som bliver lukket ud til foråret. I dag var turen kommet til skovkyllingerne hos Gothenborg ved Silkeborg.

Normalt er det malkekvæg, der får lov til at løbe ud på de grønne marker til stor glæde for de fremmødte børn og voksne. Men i Them i Silkeborg har de taget konceptet videre til et nyt og lidt mindre dyr.

Her fik 2.400 skovkyllinger på Gothenborg lov til at boltre sig i græsset.

Skovkyllingerne nød at komme ud i den friske luft igen.

- Vi synes, det er en fest, når vi kan få fjerkræet ud på marken igen. Det er grønt, og alt begynder at krible og krable herude, siger ejer af Gothenborg Lars Hedegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Normalt går de små kyllinger inden døre om efteråret og vinteren, men når foråret ankommer, bliver de sluppet løs på markerne.

Også daggamle kyllinger blev aet og holdt af børnene på Gothenborg.

Det var omkring 600 i dag taget til gården for at opleve. Her havde de mulighed for at komme helt tæt på og røre ved kyllingerne. Og det betyder noget, at børnene får den slags oplevelser, mener Lars Hedegaard.

- De skal ud at lære, hvor dyrene kommer fra. Hvis børnene skal have en holdning og mening om det, så er sådan noget som det her virkelig vigtigt, siger han.

Det handler om at lære, hvor maden kommer fra. Lars Hedegaard, ejer, Gothenborg

En af dem, der var mødt op med sit barn, var Ditte Borris Holt fra Herning.

- Vi havde lige en fridag i dag, og så var det dejligt vejr. Og så er det bare et rigtigt godt arrangement, der er virkeligt livsbekræftende, siger Ditte Borris Holt til TV2 ØSTJYLLAND.

2.400 skovkyllinger på Gothenborg fik mandag lov til at boltre sig i græsset.

For hendes datter, Marie, var det nu sjovest at få lov til at røre ved kyllingerne. Og faktisk kunne hun også få lov til at smage dem.

Selvom det måske lyder lidt barbarisk, så blev der nemlig også serveret paella med kylling.

- Det handler om at lære, hvor maden kommer fra. Jeg har det rigtigt godt med at vide, hvordan kyllingerne på marken har haft det. Så jeg synes, det giver rigtigt god mening, siger Lars Hedegaard.