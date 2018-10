Skolernes Motionsdag: - Der er fælleskab på kryds og tværs

Der bliver løbet, rullet og trampet i pedalerne i solskinnet landet over. Det er nemlig Skolernes Motionsdag.

På Stilling Skole har de valgt at gribe dagen anderledes an. Der starter og slutter de med opvarmningsdans, lege fra legepatruljen, klassestafet og danseworkshops.

- Den store forskel er, at tidligere løb man bare en distance. Vi har valgt at bygge vores program anderledes op, så der er noget for alle, fortæller lærer på Stilling Skole, Tomas Erhardsen.

Stilling Skole har 6 gæsteinstruktører fra lokale foreninger, kulturskole, Dansk Skoleidræt og private entertainere til at give børnene en ny indsigt i aktiviteter indenfor krop og udtryk.

Motion styrker fælleskab

Dagen er med til at styrke fællesskaberne på tværs.

- For os betyder fælleskab rigtig meget. Det giver rigtig meget til fællesskabet, fordi vi gør det sammen på kryds og tværs af årgangen, siger han.

Stilling Skole forsøger at gøre Skolernes Motionsdag så mangfoldig som muligt.

- Vi spillede noget fodbold, hvor vi fik point ved at ramme overliggeren og stolpen. Det var sjovt, fortæller Mathias Bjerregaard, som går i 4.B på Stilling Skole.

Rundeløb

Børnene på skolen får stadig bevæget sig gennem løb, når de skal lave rundeløb om skolen.

- Jeg skal til rundeløb om lidt, hvor man skal løbe i en time rundt om skole, så mange runder man kan nå, fortæller Jeppe Graversen, som går i 5.C på Stilling Skole.

Tomas Erhardsen tror, at det giver børnene mulighed for at få nye idéer til at bevæge sig.

- De får masser af nye oplevelser og andre indgangsvinkler til at bevæge sig i idræt. Ved at vi præsenterer nye og forskellige aktivteter, har vi også nogen, der melder sig til nogle ting, som de ikke normalt ville have meldt sig til, siger han.

Eleverne giver den gas.

Det er muligt for skolen at fastholde børnenes interesse.

- Vi kan sagtens fastholde børnenes interesse. Opvarmningsdansen har vi øvet siden sommerferien og indtil nu, fortæller Tomas Erhardsen.

