Skoler slipper for nationale tests: - Det er en historisk dag

- Det er en helt ny skole, der bliver født i dag. Det er en historisk dag.

Sådan lyder det fra rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom (SF) efter, at den nye S-regering har tilkendegjort, at regeringen vil afskaffe de nationale tests og ændre karaktersystemet.

Det bør nævnes, at det i første omgang kun er de mindste elever, der slipper for de nationale tests, mens regeringen vil undersøge, om de kan sættes i bero for de store elever.

Fra eleverne går i 2. til 8. klasse er der lige nu ti obligatoriske nationale tests, hvor man tester elevernes faglighed i forskellige fag for at give lærerne et indblik i den enkeltes niveau.

- Det er en rigtig god udvikling. I mange år er der blevet fokuseret på at måle og veje, og nu går vi heldigvis den anden vej. Friheden og tilliden tilbage, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommune vil slippe helt af med testerne

Aarhus Kommune har allerede søgt om helt at slippe for de nationale tests både for de store og mindste elever, og den ansøgning holder kommunen fast i.

- Jeg er rigtig, rigtig glad for, at regeringen går et stykke af vejen, og i Aarhus forsøger vi at stoppe dem helt, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

De måler pivskævt, og jeg synes ikke, der har været noget, der modbeviser dette. De er også rigtig svære at omsætte til læring, så børnene kan finde ud af, hvad de kan gøre bedre. Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, Aarhus

Ifølge Thomas Medom er der to hovedproblemer med de nationale tests.

- De måler pivskævt, og jeg synes ikke, der har været noget, der modbeviser dette. De er også rigtig svære at omsætte til læring, så børnene kan finde ud af, hvad de kan gøre bedre. Der kommer bare et tal ud, siger han og fortsætter:

- Der er også mange børn og unge, der oplever, at skolen presser dem. Der er mange, der er rigtig bange, der får ondt i maven, og nogle børn udvikler angst og får diagnoser.

Thomas Medom mener også, at man ved at droppe de nationale tests frigiver nogle ressourcer, som den enkelte skole selv kan bestemme over.

Skoleleder har været glad for tests

Det er dog ikke alle skoleledere, der mener, at de nationale tests kun er af det onde. Skoleleder for Bavnehøjskolen i Favrskov Kommune, Bjørn de Place, er således fint tilfreds med status quo.

- Jeg tror, de fleste skoleledere har fundet ud af, hvordan de kan bruge dem. Her på skolen har vi brugt dem rigtig konstruktivt, så jeg synes ikke, de har været ubrugelige, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- De har været gode for mig som skoleleder i forhold til at finde ud af, om der er nogle årgange, hvor det halter. I al almindelighed tænker jeg, de rammer plet.

Skoleleder for Bavnehøjskolen i Favrskov Kommune, Bjørn de Place, har været fin tilfreds med de nationale tests. Foto: Privat.

Han er dog enig med regeringen og Thomas Medom i, at det er en god idé at skrotte de omdiskuterede tests for de mindste elever.

- De nationale tests kan vare op mod en time, og det kan være svært for de mindste at koncentrere sig i så lang tid. Det kan de blive frustrerede over, siger Bjørn de Place til TV2 ØSTJYLLAND.

Han medgiver også, at de nationale tests kan lægge et pres på eleverne.

- Vi har et stort ansvar i forhold til, hvordan vi forbereder eleverne ordentligt. Der skal vi også samarbejde med forældrene. De her tests kan hurtigt vokse sig meget store, og det er vores opgave at prøve at få dem ned på jorden, lyder det fra Bjørn de Place.

Socialdemokratiet har tidligere givet udtryk for, at det er børn i 2. og 3. klasse, der skal fritages fra de nationale tests.