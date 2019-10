Skoleintra er fortid: Nu går ny platform i luften

1. Forenkling

Skoleintra blev kritiseret for at stresse forældre med de mange beskeder, der blev sendt ud – af blandt andre forældre. Det gik så vidt, at den tidligere regerings stresspanel anbefalede at lukke Skoleintra - og i øvrigt også dens efterfølger -, fordi den lægger et ”markant og unødigt pres på mange børnefamilier”, som Anette Prehn, formand for regeringens stresspanel, sagde i januar.

Det skal Aula forsøge at løse ved at have enkle og overskuelige rammer for kommunikationen mellem skolen og hjemmet.

Ifølge Jakob Volmer, der er projektleder i Kombit, som står bag Aula, har det eksempelvis været vigtigt, at der er én måde at skrive beskeder på, og en måde at læse opslag på.

- Man kan styre, hvad der er relevant for forskellige modtagere, og skolerne kan styre, hvad der er en vigtig besked, som alle skal se, siger Jakob Volmer.

2. Overblik

Skoleintra er – deraf navnet - et intranet forbeholdt skolen, dens lærer, elever og forældre. Aula kommer også til at omfatte alle landets dagtilbud fra 2020.

Det betyder, at man som forældre kan orientere sig om sit barn, fra det begynder i vuggestuen, i SFO’en, og til det går ud af skolen.

3. Sikkerhed

Skoleintra er fra en tid, før der var noget, som hed GDPR. Da EU’s databeskyttelseslov trådte i kraft sidste år, understregede Itslearning, som står bag Skoleintra, at systemet var sikkert og opdateret. Det er Aula også, fortæller Jakob Volmer, som siger, at ”det er en af de første større it-løsninger, hvor GDRP er tænkt ind fra starten.”

I 2016 var sikkerheden ellers med til at forsinke arbejdet med Aula, men nu skulle den være køreklar. Eksempelvis kan systemet håndtere en situation, hvis nogle forældre ikke har givet samtykke til at vise billeder af deres barn.

- Løsningen i systemet gør, at så kan man ikke vise det billede, siger Jakob Volmer.