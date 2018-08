Skoleforslag møder kritik fra både forældre og politikere

Nu svinger Aarhus kommune også sparekniven, og det er formentlig kommunens skoler, der skal spares på.

Der er et forslag om at lægge 46 skoler sammen til 19 distrikter, og selvom der kun er tale om et forslag, så har det allerede rejst sig en bølge af protester fra forældre og politikere.

Forslaget møder ikke stor opbakning rent politisk. Hverken Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre eller Konservative bakker ikke op om forslaget.

På kortet kan man se, hvordan skoledistrikterne vil se ud, hvis forslaget kommer igennem.

- Jeg melder klart ud i dag, at det giver for meget usikkerhed. Så forslaget er dødt i mine øjne, fortæller Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bevar skolerne i Aarhus

Forældre har udtrykt utilfredshed blandt andet i facebookgruppen ”Bevar skolerne i Aarhus”, og det mener Thomas Medom, at man må lytte til.

- Den utryghed og den usikkerhed omkring, hvor ens barn skal gå i skole, den er så stor, at det er vi nødt til at lytte til. Det er opbakning til det at have en lokal folkeskole. Det ville være forkert ikke at lytte til.

Større skoledistrikter Forslaget:



- 46 skoledistrikter bliver slået sammen til 19 store distrikter med 2-3 skoler i hver.



- Det betyder, at der skal være færre skoleledere. Det vil sige en leder pr. distrikt.



- Det betyder, at de kan spare knap 12 millioner på administrationen.

En af medinitiativtagerne til facebookgruppen ”Bevar skolerne i Aarhus”, er Jakob Stensgaard, som også er formand for skolebestyrelsen på Højvangskolen.

- Jeg mener, at man bryder et lokalsamfund op ved at forsøge at sprede en folkeskole ud over flere matrikler.

- Der er en risiko for, at der vil være lang transporttid for børnene, og at de på den måde ikke kan deltage i lokalsamfundet gennem SFO, fritidsinteresser og så videre.

Modstanden til forslaget, som de har set gennem de 7500 medlemmer, overrasker ikke Jakob Stensgaard.

- Jeg er ikke overrasket, fordi at det rører virkelig ved noget fundamentalt, som alle børnefamilier vil mærke. Han håber, at det kan være med til at skabe dialog med politikere og embedsværket, siger han.

Løsning på integrationen

Der er blandt andet blevet peget på, at forslaget kan være med til at løse integrationen, men Cecilie Harrits, formand for skolebestyrelsen og bestyrelsesmedlem for Skole og Forældre Aarhus, mener ikke, at det er måden at løse det på.

- Det er vigtigt at gavne integrationen, men vi skal finde en løsning, hvor vi ikke flytter problemet, men løser det.

Og det er Rikke Thonbo, som er næstformand i skolebestyrelsen på Skødstrup Skole, enig i.

- Integrationen lyder fornuftig, men det overskygger meget.