Skoleformand: Skoleelever vil lide under kommunes underskud

Nu rammer besparelserne i Norddjurs.

TV2 ØSTJYLLAND kunne i mandags fortælle, at Norddjurs Kommune står med et uventet budgetunderskud på 35 millioner kroner.

Det er et underskud, som får store konsekvenser for mange borgere i kommunen.

På Vestre Skole i Grenaa lider de allerede. Her har skoleleder Jacob Hørlyk og skolebestyrelsesformand Bjørn Johansen sendt et brev ud til forældre om, at skolen vil blive voldsomt ramt af det ansættelsesstop, som kommunen vedtog den 6. juni.

- Det er katastrofalt for børnene. Det betyder, at kvaliteten i undervisningen falder. Bjørn Johansen, formand for skolebestyrelsen, Vestre Skole, Grenaa

Skolen må ikke ansætte nyt personale eller indkalde vikarer - foreløbigt indtil 9. oktober. Det kommer til at have voldsom indvirkning på dagligdagen på skolen.

- Det første, jeg tænkte, var, at det er en kæmpe katastrofe. Skoleområdet har været hårdt ramt længe, siger Bjørn Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Et ansættelsesstop i Norddjurs Kommune har også sat en stopper for vikarer på Vestre Skole. Det er et problem, lyder det fra skolen.

Én lærer til to klasser

På grund af den manglende mulighed for ansættelse af vikarer kan de ældste elever risikere at møde senere om morgenen og blive sendt hjem ved middagstid.

Eleverne kan også komme ud for, at der er én lærer til to klasser eller to lærer til tre klasser, mens større klasser risikerer at skulle arbejde alene.

Lærerne vil også opleve mindre tid til forberedelse og mindre tid til møder med forældre.

- Det er katastrofalt for børnene. Det betyder, at kvaliteten i undervisningen falder, siger Bjørn Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bestyrelsen på Vestre Skole vil tage kontakt til de andre skoler i Norddjurs for sammen at skrive til lokalpolitikerne om de store problemer og konsekvenser, som rammer eleverne.

Kommunen vil kigge indad

Ifølge borgmester i Norddjurs Kommune Jan Pedersen (S) rammes alle af de hårde sparekrav.

- Det kan vi ikke undgå, for det er forbundne kar, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vestre Skole og det generelle skoleområde i kommunen er allerede hårdt ramt, erkender borgmesteren.

- De har ret i kritikken, men jeg kan ikke adskille kommunekassen. Vi rammer alle, siger Jan Pedersen.

Færre lærer til klasserne. Det er realiteten på Vestre Skole i grenaa.

Han opdagede det buldrende underskud i februar, og siden da er både anlægsstop og ansættelsesstop blevet indført.

- Det er gået stærkt. Derfor er der kommet voldsomme indgreb. Det kan jeg kun beklage, siger Jan Pedersen (S).

På Vestre Skole har tilliden til politikerne fået et slag.

- Min tiltro til kommunen har selvfølgelig lidt, når man kommer med det her underskud, som lammer alt, hvad der hedder service og skoler i kommunen, siger Bjørn Johansen fra Vestre Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor uenighed om ansvaret

Er det staten eller kommunen selv, der er skyld i det kæmpe store uventede underskud? Det spørgsmål er der delte meninger om.

- Jeg er meget forundret og foruroliget over, at borgmesteren først nu opdager, at der et underskud på 35 millioner kroner. Det er borgmesterens ansvar at have styr på økonomien, sagde Venstres politiske ordfører, folketingsmedlem Britt Bager (V), til TV2 ØSTJYLLAND mandag.

Min tiltro kommunen har selvfølgelig lidt, når man kommer med det her underskud, som lammer alt, hvad der hedder service og skoler i kommunen. Bjørn Johansen, formand for skolebestyrelsen, Vestre Skole Grenaa

I byrådet på Djursland er stemningen en anden. Her mener en politiker, at de rammes af deres egen succes med at få folk væk fra kontanthjælp ud i fleksjob og på førtidspension.

- Det er ikke rimeligt, at vi skal betale mere, fordi vi rent faktisk behandler folk anstændigt og sørger for, at de får et flexjob eller et ressourceforløb eller førtidspension, mens andre kommuner måske kan spare penge på at beholde dem på kontanthjælp, sagde byrådsmedlem Ulf Harbo (Enhl.) i mandags.

Folketingspolitiker Leif Lahn (S), der er vokset op i Grenaa og opstillet på Djursland, mener ikke, at kommunen har gjort noget galt. Tværtimod.

- Jeg ved, at borgmestrene i både Syddjurs og Norddjurs har ønsket at få flere penge gennem udligningsreformen, og jeg synes faktisk, Britt Bager er rimelig smart, når hun giver borgmesteren skylden for underskuddet, når hendes egen regering ikke kan levere, sagde Leif Lahn til TV2 ØSTJYLLAND i mandags.

