Skoleelever udforsker rumkapsel: - Jeg ville savne min familie i rummet

Vægt: 1.7 ton og fart: 28.000 kilometer i timen.

Andreas Mogensen blev i 2015 den første dansker i rummet, og i dag ankom den rumkapsel, som transporterede ham til Den Internationale Rumstation til Steno Museet i Aarhus.

Det kunne godt nok være sjovt at komme derop, hvor der ikke er noget tyngdekraft. Oskar Lindholt, 3. klasse på Laursens Realskole

- Det er ret vildt, at der ligesom er tre mennesker, der har siddet inde i sådan én lille bitte kapsel, og at de har kunne være derinde i så lang tid, siger Oskar Lindholt fra 3. klasse på Laursens Realskole i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

01:32 VIDEO: Kom med til udpakningen af rumkapslen. Luk video

Oskar er en af de elever, som i dag var med til at pakke rumkapslen ud, da den ankom fra Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

- Det er en virkelig fantastisk genstand, for det er jo meget sjældent, at man kan opleve noget, som rent faktisk har været ude i rummet, fortæller Aase Roland Jacobsen, der er planetarieinspektør på Steno Museet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Prisvindende IT-firma beskyldes for at lyve og fuske

- Vi vil rigtig gerne vise de unge, at astronomi og rumfart er virkelig spændende, tilføjer hun.

Hjemve i rummet

Rumkapslen gav anledning til mange spørgsmål, og selvom man altid har drømt om at være astronaut, så er der også mange ting, man skal tage stilling til.

- Det kunne da være meget sjovt at prøve at rejse ud i rummet, men jeg tror, at man ville savne sin familie lidt, hvis det var et år eller sådan noget. Ti dage det kunne nok være meget sjovt, forklarer Elias Rask Nors fra 3. klasse på Laursens Realskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Andreas Mogensen er i dag stadig tilknyttet European Space Agency (ESA).

Nogle af de samme tænker gik igen hos klassekammeraten Oskar Lindholt.

- Det kunne være ret sjovt at være astronaut, jeg tror dog ikke, at jeg vil, fordi jeg er samtidig lidt bange. Det kunne godt nok være sjovt at komme derop, hvor der ikke er noget tyngdekraft og sådan, det har jeg altid drømt om, fortæller Oskar Lindholt.

Læs også Hvad sker der, hvis man dør i rummet: Astronaut på besøg i Odder

Rumkapslen kan fra i dag af opleves af besøgende på Steno Museet.