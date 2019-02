Skoleelever til ballet: - Overhovedet ikke som jeg troede

Pirouetter, arabesquer og port de bras. For at være helt ærlig, måtte jeg støtte mig op ad internettet for at finde frem til de tre udtryk. Det er nemlig ballet-trin, og ballet er noget, som få af os ved meget om.

I Ellekærskolens 8. klasse kendte eleverne næsten ingenting til kunstformen. Men så satte deres lærer sig for at åbne deres horisont.

Jeg troede bare, at de ville hoppe rundt og lave nogle øvelser og bevæge sig. Men de lavede en historie. Rigtig flot. Baian Wissan, 8.a, Ellekærskolen

Den Kongelige Ballet skulle nemlig til Aarhus, og så ringede han og inviterede dem forbi skolen først.

- Vores elever er måske ikke dem, der er bedst til at bruge kulturtilbuddene, og jeg syntes, det ville være fantastisk, at når de nu ikke kommer til Det Kongelige, at Det Kongelige så kommer til dem, siger Niels Tilma, der er musiklærer på skolen.

Den Kongelige Ballet kom forbi Ellekærskolen inden aftenens forestilling på Musikhuset, for at fortælle lidt om kunstformen.

Tre fra Den Kongelige Ballet gav en lille opvisning i skolens gymnastiksal, og det var noget anderledes, end hvad eleverne havde forventet.

- Meget Anderledes. Jeg troede bare, at de ville hoppe rundt og lave nogle øvelser og bevæge sig. Men de lavede en historie. Rigtig flot. Det havde jeg ikke troet, siger Baian Wissan, der går i 8.a på Ellekærskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Adam Dennoul jublede ikke ligefrem, da han hørte, at de skulle se en ballet. Men han endte med at gå glad derfra.

- I starten tænkte jeg ’årh nej, ikke ballet’, men jeg synes, det er meget fedt. De er gode til det, siger Adam Dennoul, der også går i 8.a på Ellekærskolen.

Efter en øjenåbnende mini-forestilling i skolens gymnastiksal, var der sat tid af til at stille spørgsmål. Og det første spørgsmål til mennesker, der bruger hele deres liv på noget, man ikke selv forstår, er ganske ligetil: Hvorfor?

Baian Wissan syntes, at danserne var enormt dygtige.

- Jeg var inde og se en forestilling. Nøddeknækkeren. Jeg kom ind i teateret sådan lidt øv, og så gik jeg ud af teateret helt vildt glad. Og hvis jeg også kunne gøre det for andre mennesker, så er det det, jeg gerne ville, siger Stephanie Chen Gundorph, der er danser i Den Kongelige Ballet.

Kender godt til fordommene

Danserne er vant til, at folk har fordomme til det, de laver, men de mener ikke, det er så kompliceret, som man af og til tror.

Ifølge eleverne selv, var der tale om meget mere end bare en dans til forestillingen.

- Vi tror, at ballet er noget ganske, ganske særligt og noget finkulturelt, men i virkeligheden er det jo bare det mest simple. Det er mennesker, der danser sammen. Som fortæller historier uden ord, men til smuk musik, siger Morten Eggert, der er karakterdanser i Den Kongelige Ballet

Stephanie Chen Gundorph er vant til, at folk har fordomme om det, hun bruger sit liv på.

- Man har jo altid fordomme mod det ukendte. Det, man ikke forstår. Så har man bare brug for nogen, til at komme at fortælle en, at sådan er tingene, siger Stephanie Chen Gundorph til TV2 ØSTJYLLAND.

Otte timer senere. Publikum sætter sig til rette. 28 elever fra 8. klasse i på Ellekærskolen er taget med deres lærer i Musikhuset i Aarhus for at se Den Kongelige Ballet.

Niels Tilma ringede til Den Kongelige Ballet og inviterede dem forbi Ellekærskolen for at gøre aftenens oplevelse bedre for sine elever.

- Nu spurgte jeg lige nogle elever, lige før vi kom ind, om de nogensinde havde været hernede i Musikhuset, om de nogensinde havde hørt om Det Kongelige Teater, og det var der ikke nogen af dem, der havde. Det er vigtigt, de finder ud af sådan rent dannelsesmæssigt, hvad ballet er siger Niels Tilma til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter en hel dag i ballettens tegn, har eleverne fået en større forståelse for dansen, der ellers ikke sagde dem noget som helst.

Eleverne troede, de skulle se en (lidt kedelig) danseforestilling. Men de blev positivt overraskede.

- Jeg interesserede mig ikke meget for ballet før i hvert fald. Og jeg troede bare, det var mest sådan noget pigenoget. Men jeg kender lidt mere til det nu. Det er spændende nok, siger Adam Dennoul fra 8.a.

- Jeg synes, det var rigtig smukt. Det var meget spændende, og man blev hele tiden overrasket. Jeg er positivt overrasket. Det var rigtig godt, siger Baian Wissan.