Skoleelever samler skrald ind på 50 kilometer lang kyststrækning

Mens de fleste skoleelever sidder indendørs og får tavleundervisning, har fire 10. klasseelever fra Aarhus Efterskole revet denne uge ud af den almindelige skolekalender.

Mandag morgen klokken 08:30 tjekkede Katrine Jensen, Anna Fransen, Astrid Holm og Kirstine Kjeldbjerg nemlig ind på Sondrup Strand syd for Odder.

Det er os, der skal vokse op i det, og det er vores fremtid, det går udover, når alt det her skrald ligger og ødelægger naturen. Katrine Jensen, 10. klasse, Aarhus Efterskole

Her begyndte deres 50 kilometer lange tur langs Odder Kommunes kyst, hvor de på fire dage vil rydde stranden for affald.

Læs også Dennis bygger små træhuse: - Vi har ikke råd til at lade være

- Det er os, der skal vokse op i det, og det er vores fremtid, det går udover, når alt det her skrald ligger og ødelægger naturen. Så vi fjerner det for at skåne naturen for en masse år med bearbejdelse af alt det her skrald, som ligger her, siger Katrine Jensen til TV2 ØSTJYLLAND..

De fire veninder går strækningen til fods og er pakket op med grej, så de selv kan lave mad i naturen og overnatte i shelters.

Pigernes kamp mod skraldet på kyststrækningen i Odder Kommune er en del af et projekt på Aarhus Efterskole, hvor eleverne selv må vælge, hvad de vil arbejde med i en hel uge.

I tråd med den nuværende miljø-og klimadiskussion blev de fire skoleelever inspireret til selv at tage ansvar for miljøet.

Det har også noget at gøre med, at politikerne bliver ved med at love noget og lave planer, men det er ikke særlig ofte, der er handling bag ordene. Katrine Jensen, 10. klasse, Aarhus Efterskole

- Det har også noget at gøre med, at politikerne bliver ved med at love noget og lave planer, men det er ikke særlig ofte, der er handling bag ordene. Det er lidt det, der har drevet os i det her projekt, siger Katrine Jensen.

Beder befolkningen om hjælp

Selvom de fire veninder som udgangspunkt har taget sagen i egen hånd, håber de, at der er flere, der vil tilslutte sig og hjælpe dem i løbet af dagene.

Læs også Sådan hjælper du til at mindske plastik i havet

- Vi håber, der er er en masse andre, der bliver opmærksomme på projektet og engagerer sig i det. Det vil foregå sådan, at vi vil være et bestemt sted på et givent tidspunkt flere gange om dagen, men forskellige steder hver gang, og så kan borgerne møde os der og gå videre med os, så længe de har lyst, siger Anna Fransen til TV2 ØSTJYLLAND.

Pigerne har oprettet flere events på Facebook, hvor de deler deres begivenhed og opfordrer alle til at komme og hjælpe dem med at rydde kysten for affald. De har også inviteret en række skoler og daginstitutioner.

Her på kortet, kan du se, hvor du kan møde de fire veninder og hjælpe dem at samle skrald ind.

Pigerne håber også, at projektet helt generelt vil inspirere borgere og oplyse dem om konsekvenserne af henkastet affald i naturen. Målet er også, at det vil få flere til at værdsætte naturen og tænke over, hvordan man behandler den.

Læs også Børn synger for klimaet: - Verden skal reddes, før det går amok

- Jeg vil ikke smide noget i naturen bevidst, når jeg ved, hvilke konsekvenser, det har. Det er derfor, vi prøver at gøre folk opmærksomme på, at der ligger en masse skrald, og det har nogle konsekvenser, så de lader være med at smide skraldet næste gang, siger Anna Fransen.

Pigerne slutter affaldsindsamlingen torsdag den 23. maj i Norsminde.