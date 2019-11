Skolebørn mistede buskort - forældre vrede over ny lappeløsning

- Det er et hold-kæft-bolsje. Sådan betragter jeg det. Det er en lappeløsning.

Berit Kvist fra Gjern er langt fra imponeret over Silkeborg Kommune i en sag om vinterbuskort til byens skoleelever.

Sagen startede, da overbygningen på folkeskolen i Gjern blev lukket. I den forbindelse fik eleverne et vinterbuskort, så de nemt kunne komme til og fra skole i Fårvang, der ligger godt syv kilometer fra Gjern.

For cirka to uger siden fik en række familier i Gjern en skrivelse fra Silkeborg Kommune, hvoraf det fremgik, at busordningen blev sløjfet.

12-årige Lærke Lærke Løwe Klostergård får nu et vinterbuskort. Men kun til denne vinter. Så er det slut.

Nu har Silkeborg Kommune valgt at tildele børnene et vinterbuskort, men kun for perioden november 2019 til marts 2020.

- Det løser ikke noget på den lange bane, og i sidste ende kommer denne sag til at koste kommunen endnu flere penge, fordi de har brugt en masse tid på frustrerede breve, klager og ansøgninger, siger Berit Kvist til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det pisser mig af, at borgerne ikke får værdi for deres skattepenge, men at pengene i stedet bliver brugt til administrative opgaver. Det er et eksempel på det, der er galt med vores system.

Et af de børn, der er berørt af sagen om vinterbuskort, er 12-årige Lærke Løwe Klostergård.

Hun bor 6,7 kilometer fra skolen i Fårvang, men for at opfylde kravene til at få et gratis buskort i vinterhalvåret, skal hun ifølge kommunen have syv kilometer til skole.

Silkeborg Kommune anbefaler i stedet Lærke Løwe Klostergård til at cykle til Fårvang. Den eneste vej, hun kan cykle på, er en vej, som er meget smal.

- Der kører mange biler og traktorer, og jeg ved heller ikke, om vejen bliver ryddet. Jeg håber, alle kan få vinterbuskort igen, for jeg synes ikke, det her er retfærdigt, sagde Lærke Løwe Klostergård den 27 oktober til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen er det ikke for at spare penge, kommunen ikke længere vil tilbyde gratis buskort.

Det er derimod fordi, kommunen tidligere har brudt folkeskoleloven ved at tilbyde gratis buskort til elever, der har mindre end syv kilometer til skole, og det vil de ikke risikere igen.

Det har udover usikre cykelvilkår for børn også en anden konsekvens, mener Berit Kvist.

- Man skærer en by midtover, så børn der bor lige ved siden af hinanden forskelsbehandles, siger hun.

TV2 ØSTJYLLAND har fået tilsendt den nye skrivelse fra Silkeborg Kommune til Berit Kvist.