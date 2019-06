Skolebestyrelse i Norddjurs: - Der skal flere skolelukninger til

Både lærere og forældre er trætte af udsigten til nye besparelser på skoleområdet i Norddjurs Kommune. Derfor foreslår de nu, at lukke flere skoler og fordele pengene til de overlevende skoler.

- Det er næsten helt tabubelagt at tale skolelukninger, men det er vi næsten nødt til, siger Søren Blach, der er næstformand i skolebestyrelsen på Auning Skole i Norddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kom med bag: Skolelukningen som splittede lokalsamfundet

Træt af at skoleområdet bliver beskåret i bidder

Det er ikke hverdagskost, at en skolebestyrelse melder så klart ud. Men det er ikke første gang, at Norddjurs Kommune har skåret sparekniven gennem skoleområdet. Allerede dengang råbte lærere og skolebestyrelsen i Auning op.

Det er næsten helt tabubelagt at tale skolelukninger, men det er vi næsten nødt til. Søren Blach, næstformand i skolebestyrelsen på Auning Skole

- Vi gjorde opmærksom på, at den besparelse man havde lavet ikke var nok, og det burde man gøre noget ved med det samme. Det valgte man at lade vær med, siger Anita Gammelgaard Pedersen, tillidsrepræsentant ved Auning Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kommune tørlægger byens springvand for at spare penge

Skolebestyrelsen på Auning Skole konstaterer også, at det ikke var nok. De er trætte af, at skoleområdet bliver beskåret i bidder:

- Man skeler jo ikke til elevtal, og de strukturerer der er på de forskellige institutioner. Men man skærer egentligt bare, fordi man skal have sit budget til at passe, siger Søren Blach, næstformand i skolebestyrelsen på Auning Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommer til at påvirke børnenes læring

På Auning Skole betød den første sparerunde, at de måtte sige farvel til 10 lærere. Derudover var der naturlig afgang – i alt er der 14 lærere færre end sidste år. Det får lærerne til at bekymre sig om børnenes læring:

- Vi vil jo gøre alt for, at børnenes læring ikke bliver påvirket. Men det er utopi, at det ikke kommer til at mærkes, siger Anita Gammelgaard Pedersen, tillidsrepræsentant ved Auning Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi vil jo gøre alt for, at børnenes læring ikke bliver påvirket. Men det er utopi, at det ikke kommer til at mærkes. Anita Gammelgaard Pedersen, tillidsrepræsentant ved Auning Skole

Nu er håbet i Auning, at kommunalbestyrelsen vil tage teten og pege på hvilke skoler, der skal lukkes.

- Det er ikke vores opgave at pege på, hvem det måtte være. Alle skoler er i spil, og vi håber og tror, at der er nogle ansvarlige politikere, der vil tage den debat og få det arbejdet godt igennem, siger Søren Blach, næstformand i skolebestyrelsen på Auning Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Efter skolelukning: Børnefamilier opgiver kommunen

Politiker mener ikke at skolelukninger er vejen frem

Allan Gjersbøl Jørgensen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og næstformand i Børne - og Unge-udvalget i Norddjurs Kommune, mener ikke at flere skolelukninger er vejen frem for Norddjurs Kommune:

- Det er ikke en del af planen for Norddjurs’ fremtid. Hvis man skal lukke skoler i en kommune, skal der være et ret bredt flertal for at gøre det. Både så det holder og giver rimelighed. I Norddjurs tror jeg ikke engang, at jeg kan tælle til de 14, der skulle udgøre det mindste flertal for at pege på en adresse for en skole, vi kunne lukke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

00:42 VIDEO: Allan Gjersbøl Jørgensen (S) mener ikke, at flere skolelukninger er vejen frem for Norddjurs Kommune. Luk video

Allan Gjersbøl Jørgensen (S) kan dog ikke garantere, at der ikke er flere besparelser på vej:

Vi har en fælles ramme, hvor alt der skal betales med børn og unge høre til. Jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer en anden udgift. Kritikken skal sendes videre til regeringen og KL, der forhandlede servicerammen. Vi er allerede i vores maksimum af servicerammen siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Forsker om besparelser i Norddjurs: Fyringer er den eneste udvej

Forsøger at imødekomme frustrationer

For at imødekomme skolens frustrationer har politikerne fremført en række tiltag. De har blandt andet bedt skolerne om selv at pege på, hvor de i deres hverdag ser ting, de gør unødvendigt, og som man kunne fjerne for at lette deres hverdag.

Allan Gjersbøl Jørgensen (S) fremhæver desuden, at de fra politisk side har peget på, at sende en ansøgning afsted til ministeriet om, at blive fritaget for nationale test, fordi folkeskolelærerne har udvist stor utilfredshed med disse.